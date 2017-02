L'advocat que ha guanyat el judici diu que són casos que habitualment es donen per perduts

El cop de pilota que ha motivat la sentència contra l'ICL Manersa no serà ni el primer ni l'últim que succeeix en un partit de bàsquet, però mai fins ara no hi havia hagut una condemna d'aquest tipus a l'estat espanyol. «Després de molt buscar, no he pogut trobar que mai hi hagi hagut un procés judicial d'aquest tipus en partits de bàsquet», afirma l'advocat que ha guanyat el cas, Jordi Ferrer. Tampoc el jutge no els ha trobat, ja que, en la sentència, només parla de precedents en el futbol, en partits de Primera i de Segona Divisió.

Segons Ferrer, la falta de condemnes d'aquest tipus respon a un fet simple: «la gent, quan li passa un fet així, no posa denúncies. Perquè, quan s'assessoren amb qui sigui, sempre els diuen que no hi ha res a fer», considera. Segons afirma, abans de posar la demanda, «vam intentar fer moltes reunions i trucades amb el club, amb Zurich, amb l'ACB... per negociar el tema, però no se'ns va oferir res», diu.

Per tant, conclou, «estem molt satisfets amb la sentència: perquè, quan ets soci i abones el preu d'una localitat molt propera a la pista i, per tant, molt cara, no implica que hagis d'assumir qualsevol risc derivat del partit».