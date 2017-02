Accident sense ferits, aquest dilluns al matí a Fonollosa

Un vehicle s'ha accidentat aquest dilluns cap a les 6 del matí a la carretera BV-3008, al terme de Fonollosa. Les dues persones que viatjaven al vehicle han sortit il·leses del sinistre que, segons fonts del Servei Català de Trànsit (SCT) ha estat causat per un animal (sense aclarir si era un porc senglar o no) que ha irromput a la via. L'accident no ha provocat cap afectació viària, segons les mateixes fonts.