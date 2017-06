La Catalunya Central viu una revetlla tranquil·la sense incidències remarcables

La revetlla de Sant Joan ha transcorregut amb normalitat i sense incidències destacables en el conjunt de les comarques centrals. En total, s´han agut d´efectuar prop d´un centenar de serveis durant la nit i matinada d´aquest dissabte, sobretot a les comarques de l´Anoia i el Bages, i la major part han estat per extinció de petits incendis en solars o en contenidors, segons han informat fonts dels Bombers. A les carreteres la revetlla també ha estat tranquil·la, sense accidents remarcables.

La comarca de l´Anoia és la que ha concentrat més serveis, 35 en total, seguida pel Bages, on s´han efectuat 27 sortides, mentre que al Berguedà, la Cerdanya, el Moianès i el Solsonès, s´han quedat per sota de la desena de serveis cadascuna. Els incendis de rostolls en solars, marges o camps propers als nuclis, i també d´arbres, contenidors o mobiliari urbà, han estat el principal motiu de les sortides que han hagut d´efectuar els bombers, sobretot entre el vespre i la mitjanit d´ahir com a conseqüència de les fogueres i el llançament de petards.

Als hospitals de les comarques centrals s´han atès una quinzena de pacients, bàsicament per cremades, intoxicacions o lesions oculars.

L´incendi d´Esparreguera, extingit

La incidència més remarcable de les últimes hores a les comarques centrals ha estat l´incendi que es va declarar ahir divendres a la tarda a Esparreguera, que durant aquesta nit ha quedat totalment controlat, després d´haver cremat 6,5 hectàrees, meitat forestals i meitat agrícoles. Aquest dissabte al migdia, hi quedaven 7 dotacions dels bombers remullant la zona, i fa uns minuts que s´ha donat per extingit.

A banda d´aquest incendi, durant la revetlla n´hi ha hagut altres de més petits. A Piera, per exemple, cap a les 21.13 d´ahir divendres van cremar 40 m2 d´un solar a la carretera d´Igualada, i poc després, també un camp de blat a Can Claramunt, o el jardí d´una casa en construcció que van apagar els mateixos veïns, segons fonts dels Bombers. A la Pobla de Claramunt va cremar un arbre en un parc, i a Manresa i Sant Vicenç, han cremat rostolls en petites extensions al costat del riu.

Municipis com Sant Esteve Sesrovires, Sant Joan de Vilatorrada, l´Estany, o Abrera, han activat els seus plans municipals de Protecció Civil durant la revetlla de forma preventiva i per gestionar les possibles emergències que es produïssin.

La Generalitat manté en alerta el Pla de Protecció Civil de Catalunya, PROCICAT per l´onada de calor, i el pla per risc d´incendis INFOCAT.