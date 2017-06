Vigilar Montserrat en patrulla i en patinet

Per Montserrat van passar l'any 2016 més visitants que mai (més de 2,5 milions), un ascens que no ha parat de créixer any rere any i que, en canvi, contrasta amb la disminució progressiva els últims anys de la xifra de robatoris i furts comesos contra els turistes (el 40% menys en el darrer any).

Per al Patronat de la Muntanya, aquesta paradoxa té una explicació clara: l'èxit de la vigilància conjunta entre els Mossos d'Esquadra (que van estrenar presència fixa al monestir l'any 2014) i el departament de seguretat de Montserrat (creat el 2007), organisme que ha fet populars els seus vigilants, ja que tots es mouen amb patinet elèctric. Per això, la imatge d'un guàrdia muntat dalt d'una Segway (el nom comercial d'aquests patinets) passant veloçment pel costat de dos mossos patrullant a peu és habitual veure-la diàriament.

«Cada dia ens reunim amb els Mossos per planificar la seguretat a Montserrat», explica el director del departament, Jesús Alcantarilla, que valora satisfactòriament «l'alt nivell de compenetració». Segons diu, «és un model de seguretat compartida (pública i privada) que funciona amb èxit», com indica la reducció de delictes.

La gran peculiaritat dels vigilants del monestir és que tots es mouen amb uns sigilosos patinets elèctrics. «És un aparell electrònic amb telescopi que funciona molt bé a nivell de reacció davant de qualsevol incidència, i també a nivell operatiu, per millorar la mobilitat», explica Alcantarilla. A més, afegeix, «és respectuós amb el medi ambient i és de fàcil conducció». Tots els vigilants han passat prèviament un curs per poder maniobrar-lo.

Montserrat va implementar aquest mitjà el 2008 i es va convertir així en un dels primers indrets a fer-ho. De mica en mica, el patinet es va anar ampliant a tota la plantilla de vigilants exteriors fins que, avui, ja l'utilitza la totalitat d'ells. «Les zones més properes al monestir són llocs d'aglomeracions de persones. Davant d'això, calia donar eines per a la mobilitat al vigilant», diu Alcantarilla.

Els patinadors conviuen diàriament amb uns altres vigilants: mossos d'esquadra uniformats. Cada dia hi ha dos agents de Seguretat Ciutadana al monestir, que, en algunes franges, es reforcen amb mossos de la unitat antiavalots (amb més presència a Montserrat des de l'elevació de l'alerta antiterrorista, com passa a tots els llocs turístics del país).

La patrulla fixa de Seguretat Ciutadana té la seva oficina al costat de la botiga de queviures. «Des de l'oficina gestionem totes les denúncies de furts i pèrdues de documentació», explica el Manel, un dels mossos destinats exclusivament a Montserrat. Les víctimes de furts, afegeix, solen ser turistes estrangers, «i aquest any són sobretot coreans i nord-americans, quan potser altres anys hi havia més turistes russos», explica.

El fet que a Montserrat treballin sempre els mateixos mossos d'esquadra juga en contra dels delinqüents. «Va molt bé, perquè coneixem les cares dels que vénen a robar. A més, ells estan acostumats a la rotació d'agents i aquí veuen que sempre som els mateixos», afegeix el Manel. «Els lladres solen venir en grup, en cremallera o en aeri, i aprofiten les hores de més afluència de gent. Nosaltres ens fem visibles a aquestes hores i tenim punts estratègics», diu.

Aquesta ha estat la causa que la xifra de furts hagi disminuït any rere any. Pel que fa a robatoris en vehicles aparcats al monestir, destaca, no hi ha hagut cap denúncia els dos úlitms anys, cosa que atribueix a l'estrena de càmeres de vigilància al pàrquing que permeten detectar qualsevol acció.

A banda d'estar-se a l'oficina i de patrullar a peu per l'exterior del monestir, els mossos també patrullen amb vehicle per les carreteres i pàrquings del parc natural.