Una suposada mala mirada de les víctimes va desencadenar l'agressió

L'agressió gratuïta de dotze menors d'edat contra tres joves santjoanencs, el 25 de juny passat, va començar amb l'excusa que una de les víctimes havia adreçat una suposada mala mirada als detinguts, segons va poder saber ahir aquest diari de fonts policials.

Segons les mateixes fonts, els tres agredits, veïns de Sant Joan de Vilatorrada d'entre 27 i 29 anys, caminaven pel Passeig quan, a l'alçada del Casino (a prop del Bershka), van ser increpats per dos dels menors, que van recriminar-los una suposada mala mirada per part de les víctimes.

Aleshores, es va iniciar una discussió verbal i, de seguida, els tres santjoanencs van escapar-se fins a la terrassa del Kursaal, tot buscant refugi. Els dos menors, però, van avisar els altres deu, que estaven a la mateixa zona i tots ells van córrer darrere dels tres santjoanencs, a qui van agredir.

A un d'ells el van apallissar greument fins a causar-li un traumatisme cranioencefàlic, per la qual cosa continua ingressat, nou dies després, a l'UCI de l'hospital Mútua de Terrassa, en estat greu.

Els dotze menors van ser detinguts aquest dissabte passat al centre Estrep, on viuen, després que el mateix dia dels fets fossin identificats pels Mossos al carrer Mossèn Vall de Manresa (a la zona on habitualment els menors són recollits en furgoneta pels monitors de l'Estrep, per tornar-los al centre). Dos dels detinguts van ser ingressats en un centre educatiu de reforma, per ordre de la fiscalia, i la resta van ser retornats a l'Estrep.

Ahir, per segon dia seguit, ni l'Estrep ni la DGAIA no van voler fer declaracions sobre el cas. La DGAIA, però, va recordar que els menors de l'Estrep «són nois que vénen de situacions biogràfiques difícils, sense famílies d'acollida».