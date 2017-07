Un foc crema 2.200 m2 de bosc a Jorba

Un incendi va cremar dimecres a la nit uns 2.200 metres quadrats de massa forestal a Jorba, segons fonts dels Bombers. El foc es va declarar a 2/4 d'11 de la nit just al costat de l'estació de servei BonÀrea, situada a N-IIa, i va fer activar dotze dotacions dels Bombers. Cap a 1/4 d'1, els efectius van aconseguir donar el foc per estabilitzat, i una hora i quart després, el van donar per extingit.