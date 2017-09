Troben amb una hipotèrmia un home de 70 anys que ha passat la nit al ras, a Cal Rosal

Els Bombers de la Generalitat i els Mossos d'Esquadra han localitzat aquest divendres a les 13.50 hores un home de 70 anys que es trobava desaparegut des de dijous a la tarda en una zona forestal de Cal Rosal.

L'home ha estat trobat amb vida, tot i que presentava hipotèrmia, ja que ha passat tota la nit al ras i estava xop per la pluja. Fins a l'indret s'hi ha traslladat una ambulància per atendre'l. L'home ha estat traslladat en estat menys greu a l'hospital Sant Bernabé de Berga.

Segons han explicat fonts dels Mossos, a les 11 del matí, una companya de pis ha trucat aquest matí al telèfon 112 per alertar que l'home havia sortit a passejar el dia abans a la tarda i que no havia tornat a casa. Segons ha afegit, cada tarda solia sortir a passejar per una zona propera al Konvent de Cal Rosal. Aquest matí, davant la falta de notícies de l'home, s'ha decidit a presentar la denúncia de desaparició.

Per aquest motiu, s'ha activat el dispositiu de recerca, en una zona boscosa força complicada orogràficament. Finalment, la recerca ha acabat amb èxit i l'operatiu ha localitzat amb vida l'home a les 13.50 hores.