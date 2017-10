Comencen a declarar els metges d'Igualada investigats per la mort d'un jove per peritonitis

El jutge ha citat a declarar aquest dijous a quatre dels set metges de l'Hospital d'Igualada investigats per la mort d'un jove de 25 anys l'estiu de 2016 a causa d'una peritonitis derivada per una apendicitis mal diagnosticada.

Els quatre facultatius han començat a declarar a les deu del matí i una cinquantena de persones s'han concentrat a les portes del jutjat d'Igualada per donar suport a la família amb pancartes on es llegia 'Sempre amb tu' o 'Lluitem per tu'.

En declaracions als mitjans, Luís Pérez, el pare del jove mort, ha lamentat que el jutge hagi trigat 14 mesos a fer les primeres declaracions i ha reclamat que "s'aclareixi d'una vegada per totes què va passar amb el Gabriel".

En aquest sentit, Pérez ha dit que segueixen la via penal perquè volen que l'hospital "si s'ha equivocat ho reconegui públicament i també perquè això no torni a passar".

De fet, Pérez no s'explica com ha pogut haver-hi un cas similar al del seu fill fa tant sols una setmana a Manresa.