El manresà Casserras nega l'enaltiment de terrorisme i diu que l'estat «vol fer por»

El manresà Toni Casserras va declarar ahir als jutjats de Manresa com a investigat per suposat enaltiment del terrorisme arran de la seva participació el mes de febrer passat a Castelló de Farfa-nya (la Noguera), en un acte d'homenatge a l'històric militant independentista del Moviment de Defensa de la Terra (MDT) Julià Babia, El Nen, mort fa 30 anys en accident de trànsit. Casserras va atribuir la seva imputació a un intent més de «repressió» contra l'independentisme català.

La fiscalia de l'Audiència Nacional va presentar a final del mes de setembre una denúncia contra quatre membres de Poble Lliure (entre els quals hi ha el diputat de la CUP Albert Botran) per enaltiment del terrorisme. La querella va ser acceptada per l'Audiència Nacional, que va enviar un exhort als jutjats de Manresa perquè fos un jutge manresà qui interrogués Casserras, amb les preguntes enviades pel fiscal de l'Audiència.

Casserras, que és el primer dels quatre investigats que ha estat citat a declarar, va rebre el suport d'una cinquantena de persones, moltes de les quals regidors i militants de la CUP i ERC a Manresa. A la sortida del jutjat, Casserras va explicar que el jutge li va fer al voltant de 18 preguntes i va denunciar que es tracta d'un «intent d'espantar els moviments que volem canviar les coses».

Casserras va negar qualsevol tipus d'enaltiment del terrorisme, i va constatar que l'acte de Castelló de Farfanya es va tractar d'un simple homenatge a una persona compromesa amb la causa independentista. «Simplement, vam fer un acte de record d'un militant independentista, que havia mort feia trenta anys i que es mereixia que el recordéssim: per les seves virtuts, per tot el que va aportar mentre va ser viu», va assegurar Toni Casserras davant de la premsa, en sortir dels jutjats. Segons va explicar, és exactament el que va declarar ahir davant del jutge. «Vam recordar una persona i vam recordar que l'independentisme potser ara és un moviment més ampli i general. Però que hi va haver uns moments, fa 30 anys, que ja hi havia qui ho defensava, quan no era majoritari», va afegir.

Casserras va censurar la criminalització de la fiscalia de l'Audiència Nacional. «No estem en un estat on la llibertat d'expressió i de pensament estiguin protegides. Amb moltes lleis ens intenten tapar la boca, sigui contra el moviment independentista o de qualsevol moviment social que defensi els drets polítics i socials bàsics.