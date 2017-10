Trànsit preveu que mig milió de cotxes sortiran de Barcelona pel Pilar

El Servei Català de Trànsit (SCT) preveu que uns 493.000 vehicles hagin sortit fins avui al migdia de l'àrea metropolitana de Barcelona amb motiu del pont del Pilar. Les principals retencions d'aquest dijous al matí des poden registrar a l'eix del Llobregat (C-16), entre Berga i Bagà, i a la C-14, a l'Alt Urgell, a banda d'altres carreteres com la C-17, , la N-145 i l'AP-7 nord.

Segons va informar ahir Trànsit, els Mossos d'Esquadra han despelgat un total de 1.989 agents per vetllar pel manteniment de la seguretat a les carreteres durant el pont, en el qual, fins diumenge, s'efectuaran 418 controls d'alcoholèmia, 285 de l'ús del casc i cinturó i 201 de velocitat.

El pont del Pilar suposa una operació especial de trànsit de transició entre les retencions habituals de l'estiu, que es concentren cap a les zones costaneres, i les pròpies de l'hivern, amb destins de muntanya, on es preveu que hi hagi una més afluència de vehicles.

D'aquesta forma, segons Trànsit, es preveu que les vies C-16, C-17 i C-14, juntament amb la N-145, d'accés a Andorra, siguin les vies amb més mobilitat, juntament amb l'AP-7 nord, especialment entre la Roca del Vallès i Sant Celoni (Vallès Oriental).

El Servei Català de Trànsit, a més a més, va demanar ahir expressament als conductors que no abaixin la guàrdia en els desplaçaments, tant en els viatges llargs per les vies principals com en els trajectes curts per la xarxa viària secundària.