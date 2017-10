Quatre anys de vigilància per a l'atracador d'una gasolinera de Sant Vicenç

Gasolinera de Sant Vicenç de Castellet on va tenir lloc l´atracament

Gasolinera de Sant Vicenç de Castellet on va tenir lloc l´atracament ARXIU/J. S.

El Jutjat Penal 3 de Manresa va condemnar ahir a quatre anys de presó un jove que va atracar el març passat la gasolinera Petronor de Sant Vicenç de Castellet. La jutge, però, li va concedir substituir la pena penitenciària per quatre anys de llibertat vigilada, amb el compromís que segueixi un tractament mèdic per a dos trastorns que té diagnosticats. Per aquest motiu, el noi, que estava en presó preventiva, va sortir ahir mateix del centre penitenciari.

Els fets, segons la sentència de conformitat, van tenir lloc el 31 de març passat, cap a 2/4 de 3 del migdia. L'acusat, Daniel M. L., que ja tenia un antecedent penal per robatori, es va dirigir a la gasolinera Petronor, situada al costat de la C-55, a Sant Vicenç de Castellet.

Un cop allà, el noi es va dirigir al mostrador de l'establiment i va exhibir un ganivet a la treballadora. Mentre l'amenaçava, li va ordenar que li donés la caixa registradora. La dona li va entregar les monedes que hi havia en aquell moment a la caixa, que sumaven 79,49 euros en total.

El jove va ser detingut després dels fets i va ser ingressat a presó provisional. Ahir es va celebrar el seu judici al Jutjat Penal 3 de Manresa. La fiscalia demanava inicialment la pena de cinc anys de presó, per un delicte de robatori amb violència.

Ahir, però, l'atracador va reconèixer l'autoria dels fets, de manera que la defensa va pactar una pena de conformitat amb la fiscal. La sentència acordada, dictada de viva veu per la jutge, reconeix una eximent incompleta d'alteració psicològica, ja que el noi pateix un trastorn de personalitat i un altre causat pel consum de drogues, segons va explicar la fiscal.

La sentència, a més, també reconeix una atenuant de reparació del dany, ja que el jove ha retornat els 79,49 euros robats a la gasolinera. Per últim, la resolució inclou l'agreujant de reincidència.

Per tot plegat, la condemna pactada entre l'advocada i la fiscal va ser de quatre anys de presó, però va quedar substituïda per la pena de quatre anys de llibertat vigilada. La jutge va advertir a l'acusat que, per evitar la presó, està obligat a seguir un tractament mèdic pels seus trastorns i que, en cas que l'abandoni, serà empresonat de nou.

L'acusat va acceptar les condicions i, malgrat que va marxar de la sala de vistes emmanillat, ahir a la tarda va sortir de la presó i va quedar en llibertat.