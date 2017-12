Detingut a Sant Joan per apallissar la seva parella i agredir tres policies

La Policia Local de Sant Joan de Vilatorrada va detenir aquest dilluns al vespre un home de 36 anys que acabava d'agredir la seva companya sentimental, a qui va trencar el nas d'un cop de puny. L'acusat, a més, va lesionar tres policies en el moment de ser arrestat. Per aquest motiu, va ser detingut per dos delictes, un per violència masclista i l'altre per atemptat a l'autoritat.

L'avís dels fets, segons fonts de la Policia Local, es va produir poc abans de les 9 del vespre. En arribar al domicili de la parella, els agents van constatar que la dona sagnava a la cara, ja que presentava una fractura al nas, i que patia diverses contusions per tot el cos.

Els agents locals van procedir aleshores a detenir el company sentimental, com a presumpte agressor, però l'home s'hi va resistir activament i va agredir tres policies, que van rebre contusions diverses.

Un cop emmanillat, l'acusat, molt alterat, es va autolesionar, tot donant-se cops de cap contra la paret, mentre manifestava verbalment que explicaria al jutge que l'havien agredit els policies. A causa dels cops que es va donar, va deixar nombrosos rastres de sang al terra.

Els Mossos d'Esquadra, desplaçats a l'indret, es van fer càrrec del detingut, que va ser traslladat a l'hospital i, posteriorment, a comissaria, amb l'objectiu de declarar aquest dimarts davant del jutjat de guàrdia de Manresa.

Fins al lloc dels fets, també s'hi va traslladar una ambulància del SEM, que va atendre la víctima i els agents. Tots ells també van ser atesos posteriorment a l'hospital.