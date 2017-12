Psicòlegs a les aules contra la violència masclista

Als instituts cal que hi hagi grups de psicòlegs que ensenyin als adolescents a gestionar les seves emocions, a controlar la ràbia i la ira. I, a les noies, a tenir amor propi i respectar-se a si mateixes, perquè així, quan estiguin en parella, sàpiguen sortir de la relació al més mínim signe de violència».

Aquesta és la sentència que va formular dimarts a la tarda la magistrada del Jutjat de Violència sobre la Dona de Manresa, Cristina Serrano, en una taula rodona al Casino amb altres juristes manresans sobre com erradicar la violència masclista. L'acte era organitzat pel Col·legi d'Advocats de Manresa. A més a més de la jutge, també hi van participar un fiscal, una mosso i dues advocades. Tots cinc van estar d'acord que la solució passa per una educació emocional més important als instituts i per una pressió social directa cap als maltractadors. També es va recalcar que cal continuar combatent totes les discriminacions sexistes de la societat.

La jutge va explicar que, cada cop que arriba al jutjat una denúncia per violència masclista (la majoria provinents dels Mossos), ella estableix les mesures cautelars. «La mesura estrella en el 90% de casos és l'ordre d'allunyament», va dir. Al cap de pocs dies, es fa un judici ràpid per establir la pena i, si l'acusat no admet la culpa, el cas va al Jutjat Penal, que celebrarà el judici mesos després.

«La síndrome d'Estocom»

Serrano, però, va lamentar «la síndrome d'Estocolm» que pateixen moltes víctimes, que, com a conseqüència de la violència psicològica que han acumulat durant temps, es veuen incapaces de separar-se dels seus agressors, i acaben retornant amb ells, malgrat que ella mateixa intenta convèncer-les del contrari. «Jo intento que se sentin responsables de les seves decisions. Sobretot, si hi ha fills entremig i veig que estan en perill. Però moltes dones no volen deixar els agressors perquè diuen que se'ls continuen estimant».

«Em sento frustrada, perquè veig que la dependència emocional és terrorífica», va reconèixer la jutge. Per això, veu essencial que, ja als instituts, es fomenti un missatge diferent del que predomina en la societat. «No és necessari tenir parella. No passa res per estar solter. No tothom és vàlid per estar en una relació. I això és el que s'hauria de dir als instituts. I donar eines per gestionar les emocions», va afirmar. La jutgessa va afegir que, des del seu jutjat, s'està apostant per perseguir cada cop més la violència psicològica, «que és la que fa més mal i la més duradora».

Per la seva banda, el fiscal en cap de Manresa, Ramon Menac, va considerar que la solució també està «en l'entorn» del maltractador. «Ha de notar una pressió social molt directa dels seus amics i familiars, perquè redreci la seva situació» i abandoni així els maltractaments. Menac va lamentar que «el 80% o 90% de casos» que arriben al Jutjat Penal acaben amb l'absolució de l'acusat, perquè les víctimes, el dia del judici, renuncien a declarar, o bé perquè han retornat amb els seus agressors o bé perquè se n'han separat i, com que ja han transcorregut uns mesos, ja no veuen el perill. «Això ens provoca un desànim terrible, després de tota la implicació i l'esforç que mossos, jutges i fiscals hem donat per aquell cas», va dir.

Denunciar per parar la violència



Mònica Rosell, sergent dels Mossos a Manresa, va explicar que moltes víctimes, quan es decideixen a presentar una denúncia a comissaria, sovint l'únic que volen és aturar la violència. «La majoria no volen cap condemna, sinó que les deixin de maltractar.. I arriben a la conclusió que l'única manera d'aconseguir-ho és presentant la denúncia», va dir.

L'advocada Ester Jódar, que treballa al Servei d'Atenció a les Dones de l'Ajuntament, va constatar que, molts cops, la víctima, quan presenta la denúncia, ja fa temps que pateix agressions. «I posen la denúncia quan arriben al pitjor episodi de violència». I la lletrada Assumpció Lleonart, que presideix la comissió de Violència sobre la Dona del Col·legi d'Advocats, va lamentar que, actualment, els advocats d'ofici no tenen contacte amb la víctima fins quan és citada al jutjat. «Seria primordial que la víctima tingués un advocat ja des del primer moment, per poder guiar-la i establir una relació prèvia de confiança», va dir.