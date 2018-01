Recorren la sentència que condemnava un noi de l'Alt Urgell per voler matar l'exnòvia

La defensa del jove de Josa i Tuixén que va ser condemnat per l'Audiència de Lleida per intentar matar la seva exparella (en provocar un accident de cotxe) ha presentat un recurs contra la sentència al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). La condemna de l'Audiència va ser de dotze anys i tres mesos de presó.

Els fets van tenir lloc el 26 de juny del 2016, a la carretera N-260, a Ribera d'Urgellet (Alt Urgell). El jove conduïa un cotxe i la seva exnòvia viatjava de copilot. L'acusat va accelerar la marxa i va fer una maniobra brusca per xocar contra un tot terreny que circulava en sentit contrari. En el moment de fer-ho, el noi va dir a l'exparella: «Hem d'acabar junts; si no ets meva, no ets de ningú». El cotxe va xocar contra el tot terreny i els dos joves van resultar ferits greus, però van salvar la vida. Feia tres mesos que havien deixat la seva relació, que havia durat un any.