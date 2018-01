Un motorista, ferit en caure a la carretera de la Catalana, a Manresa

Un motorista que circulava per la carretera de la Catalana, la C-37z, al terme de Manresa, ha caigut cap a 1/4 de 7 d'aquest matí de dimecres i ha resultat ferit. Les primeres informacions apunten que les ferides no són greus. L'home, que s'ha accidentat tot sol ja que no s'ha vist involucrat cap altre vehicle en la caiguda, ha estat traslladat en ambulància a l'hospital de Sant Joan de Déu de Manresa.