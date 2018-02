Dijous negre a les carreteres catalanes, on dues persones han perdut la vida en poques hores de diferència i altres quatre han resultat ferides de diversa consideració. Els accidents han tingut lloc a la carretera N-II, en terme municipal de la Jonquera (Alt Empordà), i a la C-25 a Espinelves (Osona).



Mor una persona en un xoc frontal amb tres vehicles implicats a la Jonquera



Una persona ha mort aquest dijous en un accident de trànsit frontal amb tres vehicles implicats que ha tingut lloc a la carretera N-II, en terme municipal de la Jonquera (Alt Empordà). Els fets han tingut lloc al quilòmetre 778 de la carretera esmentada cap a dos quarts de sis de la tarda. A banda de la víctima mortal hi ha hagut dues persones ferides, una de les quals ha hagut de ser rescatada pels Bombers d'entremig de la ferralla. Arran de la incidència, s'han activat cinc patrulles dels Mossos d'Esquadra, sis dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Pel que fa a l'afectació viària, ha calgut tallar la via en els dos sentits de la marxa. Hi ha desviaments senyalitzats en sentit nord.



Un mort i tres ferits en un accident entre un camió, una furgoneta i un cotxe a la C-25 a Espinelves



Una persona ha mort i tres més han resultat ferides, dues d'elles de gravetat, aquest dijous al matí en un accident entre un camió, una furgoneta i un cotxe a la C-25 a Espinelves (Osona). L'accident ha tingut lloc al punt quilomètric 202 en sentit Girona i els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís del sinistre a les 7.40 hores. Com a conseqüència del xoc, el passatger davanter de la furgoneta ha mort. Es tracta d'un home, J.V.S., de 43 anys, veí de Ripoll i de nacionalitat espanyola. En l'accident també han resultat ferides greus dues persones, que han estat traslladades pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) a l'hospital Universitari de Vic, mentre que una altra persona ha resultat ferida lleu i ha estat donada d'alta 'in situ'. Arran de la incidència, s'han activat sis patrulles dels Mossos, cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat i quatre ambulàncies del SEM. La via està tallada al trànsit en el punt de l'accident en direcció Girona i s'han fet desviaments per la GI-544. La circulació en el punt de l'accident s'ha restablert cap a les 11.27 hores.