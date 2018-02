Ultres protestaran a Balsareny a favor d'un pres condemnat per assaltar narcos i robar droga

Una plataforma ultraespanyolista ha convocat per a dissabte a Balsareny una manifestació de suport a Raúl Macià Pastor, un simpatitzant del partit d'extrema dreta Vox que ha reingressat a la presó de Lledoners per haver delinquit mentre estava en llibertat condicional. Tot i que la ultradreta el considera un «pres polític», en realitat Macià està complint encara una condemna de gairebé deu anys per haver participat en un assalt, a punta de pistola, contra dos narcotraficants, a qui van robar 45 quilos de droga i 15.000 euros.

Macià va ingressar a presó per aquest cas el febrer del 2009 i va rebre dos anys després la sentència condemnatòria, a la qual ha tingut accés Regió7. La pena, de 9 anys i 9 mesos de presó, se li acaba el proper mes de novembre.

Els fets van tenir lloc el 4 de febrer del 2009. Aquell dia, Macià, que anava encaputxat, i quatre homes més van anar al pis de dos narcotraficants, a l'Hospitalet, tot fent-se passar per policies. Allà, els van lligar, els van amenaçar amb una pistola simulada (que no portava Macià) i els van robar 44 quilos de marihuana, un quilo de cocaïna i 15.000 euros en efectiu. Quan tornaven cap a Manresa en cotxe (que conduïa Macià), van ser aturats a Martorell per un control dels Mossos, que van descobrir tota la mercaderia al vehicle.

Raúl Macià va ser detingut i empresonat dos dies després. Ara fa dos anys, la junta de tractament de la presó de Lledoners li va concedir el tercer grau. Un cop en llibertat condicional, Macià es va començar a fer popular a la xarxa per retirar estelades de la via pública i penjar banderes espanyoles. Durant el darrer any, però, ha comès un delicte, pel qual ja ha estat condemnat, i ha rebut una denúncia policial per uns altres fets. Per aquest motiu, l'octubre passat, l'autoritat penitencària va revocar-li el tercer grau i va reenviar-lo de nou a la presó de Lledoners.

En concret, el fet delictiu pel qual ha estat condemnat va tenir lloc el gener del 2017, quan Macià va arrencar el rètol d'entrada de Sallent, de titularitat municipal, que duia la inscripció «Municipi per la independència». Per aquests fets, fa dos mesos, el Jutjat Penal 2 de Manresa va condemnar-lo, per un delicte de danys, a pagar 720 euros de multa i a indemnitzar l'Ajuntament amb 652 euros, tal com ja va explicar aquest diari. Macià, que va reconèixer els fets davant de la jutge, havia estat identificat per la Policia Local, gràcies a un vídeo viral on se'l veia cometent l'acció.

A més, el setembre, els Mossos van denunciar Macià per intentar impedir el legítim dret de manifestació dels participants a la Marxa de Torxes de Balsareny. Macià, segons els Mossos i diversos testimonis, formava part d'un grup de quinze persones que es van presentar a la plaça de la Mel per increpar els organitzadors i intentar impedir l'acte. Un altre home va ser denunciat pels Mossos per tenir una arma prohibida.

Aquests fets estan sent investigats pel Jutjat d'Instrucció 7 de Manresa, ja que, posteriorment, Macià va denunciar els Mossos, per suposada falsa denúncia. La jutge ha d'investigar ara les dues denúncies encreuades i, per aquest motiu, a banda d'imputar Macià, també ha citat a declarar com a investigats tres mossos, segons va confirmar ahir a Regió7 la defensa de l'ultra balsarenyenc.

Des de fa setmanes, grups ultres, amb el ressò de mitjans afins, consideren Macià «un pres polític», tot ometent, però, el motiu real de l'estada a presó. Ara, l'anomenada plataforma «Por España Me Atrevo» ha convocat per a dissabte a la tarda una manifestació a Balsareny. Es tracta d'una plataforma ultra que ja es va manifestar davant de la seu de la CUP de Barcelona i que, a la xarxa, ha expressat el dol per la mort recent d'un veterà de la nazi División Azul, Fernando Quintilla Manresa.