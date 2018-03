El fiscal ratifica l'acusació perquè manté que es va afavorir Iberpotash

El judici contra l'alcalde i un regidor de Súria i tres tècnics municipals per haver concedit una llicència d'obres presumptament irregular a Iberpotash va tancar-se ahir amb la fiscalia fent una petició de penes d'entre un any i mig i dos anys i nou mesos de presó per als tècnics –l'arquitecte municipal, el secretari i el secretari accidental– per un delicte de prevaricació urbanística. De fet, durant la lectura de les conclusions, el fiscal va titllar l'actuació dels tècnics de «barbaritat» per haver concedit una llicència d'obres a Iberpotash sense haver passat tots els tràmits necessaris.

Per la seva banda, la CUP, que actua com a acusació popular, va rebaixar la petició de pena per a l'alcalde de Súria a dos anys de presó per un delicte sobre l'ordenació del territori. Quant al regidor acusat d'un presumpte delicte de negociacions prohibides, el fiscal i l'acusació popular van coincidir en atribuir-li els mateixos fets, però un demana per a ell nou mesos de presó i l'altre, dos anys.

Durant la lectura de les conclusions, el fiscal es va mostrar contundent i va titllar de «barbaritat» l'actuació duta a terme per l'arquitecte i el secretari municipal. Segons el fiscal, durant el judici va quedar «acreditat de manera evident» que els dos tècnics són autors d'un delicte continuat contra el patrimoni i va dir que van emetre informes favorables a les obres que volia dur a terme Iberpotash «apartant-se de la norma». Per al ministeri fiscal, l'actuació dels dos acusats es va fer per «afavorir que Iberpotash pogués fer activitats abans que s'aprovés el planejament urbanístic que havia de permetre les obres».

El fiscal creu que ha quedat acreditat que les obres de construcció d'un camí per accedir a la rampa de Cabanasses estaven supeditades al Pla Especial que estava en tramitació. Davant d'això, diu el fiscal, els dos tècnics «s'aparten clarament i voluntàriament d'allò que estableix la norma», i «tot i saber de la injustícia que estaven fent, atorguen la llicència». En relació amb l'arquitecte municipal, el fiscal va dir que es tracta d'una persona «amb molts coneixements» sobre qüestions urbanístiques i considera que «sabia quina era la normativa aplicable per a una activitat extractiva com la que realitza Iberpotash». «No parlem d'una persona que acaba d'entrar a un ajuntament, estem parlant d'una persona experta», va concloure.

Seguint amb les conclusions, el fiscal va criticar que tant l'arquitecte municipal com el secretari van fer un «vestit a mida» per a la companyia minera, ja que aquesta «volia dur a terme l'activitat com més aviat millor». Considera que el criteri que van seguir per poder emparar les obres és «fraudulent i de mala fe».

En relació amb la declaració dels dos tècnics durant el judici que van argumentar que era un camí «provisional» i, per això, no calia cap estudi d'impacte ambiental ni sotmetre's al Pla Especial que estava en tràmit, el fiscal va dir que «si això no es considera una autèntica barbaritat, que vingui Déu i ho vegi». El ministeri fiscal també va arribar a dir que «és el cas més sorprenent que m'he trobat durant tots els anys que tinc d'experiència».

En relació amb el secretari accidental que va donar el vistiplau al primer informe emès per permetre a Iberpotash fer el camí, el fiscal va dir que no era una persona «experta» en el tema, tot i que considera que «sí que sabia que hi havia un Pla Especial en tràmit i, malgrat això, no va fer res per aturar-ho». Segons el fiscal, el secretari accidental va elaborar «un informe genèric totalment il·legal» i ho va fer d'acord amb el secretari municipal, que en aquells moments estava de vacances, «però li va donar l'aprovació».

D'altra banda, el lletrat de la defensa dels tres tècnics va defensar l'actuació dels acusats i va demanar que hi hagi una sentència condemnatòria en considerar que «no es va produir cap delicte». L'advocat va refermar la tesi dels acusats en assegurar que les llicències es van atorgar per una «pista provisional» i «en una pista no s'extreu mineral, sinó que el mineral s'extreu de la mina». Per tant, el lletrat considera que, malgrat que la pista formés part d'un complex miner, això no vol dir que «el terreny on es feia la pista es dediqués a l'activitat extractiva».

La CUP –que actua com a acusació popular– va demanar finalment per a l'alcalde de Súria, Josep Maria Canudas, una pena de dos anys de presó, inhabilitació de 10 anys i una multa de 9.000 euros per un delicte sobre l'ordenació del territori i urbanisme. L'acusació popular ha decidit rebaixar la pena a l'alcalde en atribuir-li només un delicte, i no dos com havia previst inicialment, ja que considera que no va cometre cap il·legalitat en votar a favor de la llicència, ja que els informes dels tècnics van ser favorables.

Així, el lletrat de la CUP va inculpar l'alcalde de no haver procedit com tocava davant d'una denúncia que va presentar un particular a l'Ajuntament l'any 2012 en relació amb les obres que estava duent a terme Iberpotash. «Ni el secretari ni l'alcalde van incoar l'expedient sancionador al qual estaven obligats», va denunciar el lletrat. De fet, va recordar que aquesta denúncia també es va presentar davant de la Generalitat, els Mossos i els Agents Rurals, i «l'única administració que no va actuar ni va contestar va ser el consistori, malgrat que hi estava obligat per llei». L'advocat també va criticar que quan l'alcalde va declarar davant del jutge va defensar que estaven molt ocupats amb la realització dels pressupostos i que, posteriorment, ja no van actuar perquè ja ho havia fet la Generalitat. En aquest sentit, el lletrat va dir que hi havia «una evident mala fe» per part de l'alcalde, i va criticar «el nul interès per part dels acusats d'investigar».