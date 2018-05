Els dos mossos de l'institut de Sant Joan imputats per l'1-O declaren el dia 28

Els dos mossos d'esquadra que l'1-O estaven a l'IES Quercus de Sant Joan de Vilatorrada, i que fa tres mesos van ser imputats per la jutge per presumpta desobediència, estan citats a declarar finalment per al 28 de maig, segons han explicat fonts judicials.

Tots dos van ser imputats per la magistrada del Jutjat d'Instrucció 2 de Manresa, després de llegir l'atestat de la Guàrdia Civil, tal com va avançar Regió7 el 23 de febrer passat. L'informe del cos armat denunciava els dos mossos per desobediència, per haver intentat suposadament obstaculitzar la tasca dels guàrdies civils.

Al seu torn, els dos mossos també van denunciar per lesions els guàrdies civils, ja que van rebre empentes i un cop de porra per part dels antiavalots. Tot i així, la jutgessa no ha actuat de la mateixa manera i no ha imputat per lesions cap guàrdia civil.

Les imatges de la discussió entre els guàrdies civils i els dos mossos es van fer virals. Els agents del cos català van anar a demanar explicacions just quan els antiavalots es disposaven a carregar contra els veïns concentrats davant de la porta de l'IES Quercus.

En total, els guàrdies civils, amb els seus cops de porra i d'escut, van causar en aquest institut quinze ferits lleus, entre els quals l'alcalde de Sant Joan, Gil Ariso (PDeCAT). Després de trencar el vidre de la porta, un dels guàrdies va resultar ferit en rebre l'impacte d'una cadira, que va llançar un veí del poble (i que va ser detingut per atemptat a l'autoritat).

La jutge de Manresa també va imputar per desobediència el febrer passat un altre mosso del Bages, en aquest cas el cap de Seguretat Ciutadana de Manresa, perquè va ser denunciat per la Guàrdia Civil l'1-O en un altre col·legi de Sant Joan, l'escola Joncadella.

El 23 d'abril, però, la jutge es va veure obligada a arxivar la causa contra ell. Ho va fer després d'escoltar el tinent de la Guàrdia Civil que va dirigir l'operatiu a la Joncadella. El comandament va admetre que no va redactar ni supervisar l'atestat i va desmentir que el mosso en qüestió cometés cap desobediència. El mateix dia, la jutgessa també va arxivar la causa per resistència i delicte d'odi que havia obert també contra el regidor santjoanenc Jordi Pesarrodona, després que el mateix tinent desmentís igualment l'atestat.

Ara, doncs, s'haurà de veure què passa amb els dos mossos imputats de l'IES Quercus. Abans que declarin com a investigats el 28 de maig, dilluns que ve declararan com a testimonis els dos comandaments de la Guàrdia Civil que van dirigir-hi l'operatiu.

Les declaracions formen part del procés d'instrucció per la denúncia contra les càrregues del Bages, que encara continua oberta, malgrat que la jutge ja ha avançat que no veu cap indici de delicte per part de la Guàrdia Civil i que vol tancar el cas (vegeu Regió7 de divendres passat). Per aquest motiu, l'acusació particular (a càrrec del Col·legi d'Advocats de Manresa), ja ha presentat un recurs a l'Audiència de Barcelona, demanant que s'allargui el procés d'investigació i que s'identifiquin els agents que van causar lesions.

Entre els ferits que encara no han declarat al jutjat, hi ha l'alcalde de Sant Joan, Gil Ariso. És previst que ho faci el 6 de juny.