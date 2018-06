Quatre morts en un dia en dos accidents a l'eix Transversal, a Artés, i a la C-15, a Capellades

El cotxe sinistrat a Artés, en el moment de ser remolcat per la grua; al fons, punt on es va tallar l´eix, cosa que va provocar llargues retencions

El cotxe sinistrat a Artés, en el moment de ser remolcat per la grua; al fons, punt on es va tallar l´eix, cosa que va provocar llargues retencions JOSEP SALLENT

Jornada negra ahir a les carreteres de la Catalunya Central. Un accident de trànsit a l'eix Transversal (C-25), a Artés, i un altre a l'eix Diagonal (C-15), a Capellades, van deixar un balanç de quatre víctimes mortals, d'edats compreses entre els 19 i els 43 anys. Els dos sinistres, a més a més, van causar un ferit greu i tres lesionats de menys consideració. Les col·lisions, en els dos casos, van ser entre un cotxe i un camió.

L'accident mortal de l'eix Transversal va tenir lloc poc després de 2/4 de 7 de la tarda, al punt quilomètric 146, poc abans d'arribar a la sortida d'Artés, a la calçada en sentit Manresa, dins del terme municipal de Sallent. Un cotxe monovolum de matrícula francesa que circulava pel carril dret va xocar contra un camió de gran tonatge, portuguès, que s'havia aturat al voral, a causa d'una avaria. Els Mossos van atribuir l'accident a una distracció del conductor del cotxe, ja que el tràiler estava ben estacionat i senyalitzat al voral. A més, estava al final d'una llarga recta, per la qual cosa era visible.

Com a conseqüència del violent impacte, dos joves que viatjaven al cotxe com a passatgers van perdre la vida. Es tracta d'un noi de 24 anys i d'una noia de 19 anys, de nacionalitat francesa. El conductor va resultar ferit de caràcter menys greu i va ser evacuat pel SEM a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa. El camioner, per la seva banda, va resultar ferit de poca gravetat i va ser evacuat al mateix centre sanitari.

A banda del SEM, que hi va destinar tres ambulàncies, al lloc de l'accident hi van treballar tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra. Els cadàvers dels dos joves, després de ser rescatats de l'interior del vehicle, van ser traslladats als dipòsits judicials de la Ciutat de la Justícia, on avui se'ls farà l'autòpsia.

L'accident va obligar a tallar completament la calçada en sentit Manresa, durant prop de dues hores. Per aquest motiu, es van formar llargues cues, de més de cinc quilòmetres de distància, en tot el tram entre Avinyó i Artés. Cap a 1/4 de 9 del vespre, es va poder reobrir un dels dos carrils de la calçada, moment en què la circulació va començar, de mica en mica, a recuperar la normalitat.

L'accident mortal d'Artés va arribar cinc hores després del sinistre que hi havia hagut al migdia a Capellades, a l'Anoia. Es tracta dels dos accidents mortals que hi va haver ahir en tot Catalunya.

El sinistre de Capellades va tenir lloc a 3/4 de 2 del migdia a l'eix diagonal (C-15), al punt quilomètric 38, en el tram entre Igualada i Vilafranca. Per causes que es desconeixen, durant un moment en que l'asfalt era moll per la pluja, un cotxe va envair el carril contrari i va xocar contra un camió.

Com a conseqüència de la col·lisió, van morir dos dels ocupants del turisme. Es tracta d'un veí d'Igualada de 43 anys, José María Pérez Vizarro, i d'un veí de Sant Sadurní d'Anoia de 28 anys, Ibrahim Mourou. Un altre passatger que anava al cotxe, un jove de 23 anys de la Torre de Claramunt, va resultar ferit greu i va ser traslladat en un helicòpter del SEM a l'Hospital de Bellvitge. El camioner, per la seva banda, va resultar ferit de caràcter lleu.

Al lloc de l'accident hi van treballar tres unitats del SEM, sis dels Mossos i dues dels Bombers. La carretera es va haver de tallar i la circulació es va desviar per Capellades. A la C-15, es van registrar cues de fins a tres quilòmetres.