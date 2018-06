Mor un motorista de Vilanova del Camí en un accident a Capellades

Un motorista de 42 anys de Vilanova del Camí ha mort aquest dilluns a la tarda en un accident de trànsit a Capellades, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. La passatgera de la moto ha resultat ferida greu

Segons les mateixes fonts, el sinistre viari s'ha registrat a la carretera C-244, al quilòmetre 9,8, al terme de Capellades. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a les 15.39 h.

Per causes que encara s'estan investigant, hi ha hagut un accident amb una motocicleta implicada i el conductor ha mort. La passatgera ha resultat ferida greu i ha estat traslladada en helicòpter a l'hospital Sant Joan de Déu d'Esplugues de Llobregat.

Arran de la incidència, s'han activat tres patrulles dels Mossos d'Esquadra, una ambulància i l'helicòpter medicalitzat del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).