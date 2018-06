Detinguts dos veïns de Solsona per tenir una macroplantació de maria a Sant Joan

Els Mossos han detingut un home de 43 anys i una dona de 42, veïns de Solsona, acusats de tenir una macroplantació de maria en una nau del polígon Pla dels Vi-nyats de Sant Joan de Vilatorrada.

Durant la investigació, els Mossos van constatar que, des de l'interior de la nau, es desprenia una forta olor a marihuana i que els aparells d'aire condicionat funcionaven tot el dia. La setmana passada, els agents van esbrinar que el llogater de la nau, juntament amb la seva parella, estaven desmuntant la instal·lació i venent tot el material. La investigació va culminar dimarts passat, amb la detenció de la parella per un delicte contra la salut pública i per un delicte de defraudació de fluid elèctric. Durant l'escorcoll del domicili particular, es van trobar 13.000 euros, 400 grams de maria, dues pistoles falses, munició del calibre 38 i una credencial falsificada de la Guàrdia Civil.