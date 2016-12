Les cinc guanyadores del concurs de la Loteria de Nadal

Fina Yedra, Irene Vendrell, Lluïsa Pérez, Lucía Segado i Esperanza Lanza són les 5 lectores de Regió7 que han aconseguit el dècim de la Loteria de Nadal després de participar en el concurs "Un nadal per tothom" organitzat conjuntament amb l'administració de loteria El Negrito.



Moltes felicitats i gràcies per participar. Esperem que la fortuna us acompanyi el proper dia 22 de desembre. Nosaltres seguirem en directe el sorteig de la Loteria de Nadal i facilitarem un buscador en línia perquè tothom pugui consultar si els seus dècims o participacions han resultat premiats.