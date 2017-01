Invents de l´Antic Egipte amb usos molt actuals

No descobrirem ara que la civilització egípcia va ser una de les més importants de la història. El que sí que revelarem són els invents que seguim utilitzant avui en dia, milions d'anys més tard. Encara que ho desconeguem, molts dels objectes quotidians procedeixen d'aquesta civilització. Repassem-ne algun d'ells.

Paper



El papir va ser un dels primers precedents del paper que es coneix. Aprofitant les tires de dita planta, es van començar a fabricar suports d'escriptures flexibles i resistents.



Preservatius



Aquests anticonceptius, tan polèmics durant anys i fins i tot prohibits en algunes etapes de la nostra història tenen el seu origen en aquesta civilització. S'han trobat referències a objectes similars en pintures procedents del 3.000 a.C. S'entén que estaven realitzades amb budells o pell d'animal.

Cosmètica



Els egipcis estaven obsessionats per la higiene personal. Es tallaven els cabells, s'afaitaven ... també es preocupaven per la seva higiene bucal utilitzant barreja d'essències com menta, canyella o mel. Però cal destacar l'ús de maquillatge, una cosa sorprenent i que costa creure. Però només cal veure les referències en pintures per veure que es tracta d'alguna cosa verídic.

Calendari



La civilització egípcia va oferir al món un dels primers calendaris, el solar. Al principi s'usava 1 lunar, però es van apreciar inexactituds. El solar estava compost per 12 mesos de 30 dies cadascun amb un extra de cinc dies al final d'any, una organització no molt allunyada de l'actual.

Ortopèdia



Les primeres pròtesis artificials provenen de l'antic Egipte. La més antiga, de 2400 a.C., es va utilitzar per curar fractures i tenia forma de fèrula. Una altra més moderna, datada al 600 a.C., es va usar per substituir el dit gros d'un peu.

Camins condicionats



Es van començar a construir camins amb peces de calcària i sorra per tractar de facilitar el transport de materials, sobretot les grans quantitats de blocs de pedra des de les pedreres.