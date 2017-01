Jugadors del Barça feliciten l'any nou lunar en xinès

El FC Barcelona ha felicitat l'any nou xinès a través d'un vídeo on apareixen alguns dels principals jugadors del primer equip. El nou any arrencarà demà dissabte i enguany serà l'any del gall. Neymar Jr, Luis Suárez, André Gomes i Paco Alcácer han enviat el missatge en xinès mentre que Lionel Messi l'ha acabat en espanyol amb un "feliç any xinès".

Seguint la tradició xinesa de recitar versos durant el canvi d'any, els barcelonistes André Gomes i Paco Alcácer han pronunciat la frase "Gall d'or, canta un bon any nou. Els jugadors del Barça feliciten el festival de la primavera". Posteriorment, Luis Suárez i Neymar Jr han felicitat, també en xinès, l'arribada del nou any. "Us desitjo molta sort i riquesa", ha dit el jugador uruguaià, mentre que la frase del brasiler ha estat "Us desitjo molta felicitat i bondat".

No és la primera vegada que el Barça emet un vídeo dirigit a la Xina felicitant l'any nou, perquè aquest país és un dels punts estratègics de l'equip. Fa uns mesos, el Barça va presentar un projecte de la mà de l'empresa Mission Hills Group per desenvolupar una escola de futbol en un dels enclavaments més importants del país asiàtic, a la ciutat de Haikou (a l'illa de Hainan). Allà s'ubica la federació de futbol xinesa i, a més, és un centre d'oci visitat per milions de persones cada any.