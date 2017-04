La pastisseria Escribà dedica una mona de Pasqua de 2,5 metres al parc Ferrari Land

La pastisseria Escribà ha dedicat enguany una mona de Pasqua que reprodueix les instal·lacions de Ferrari Land del parc d'atraccions de Tarragona, PortAventura World. Per a l'elaboració de la mona s'han utilitzat 50 kg de xocolata, barrejant la xocolata blanca, negra i amb llet. També s'han emprat 5 quilos de pasta de sucre de diferents colors, cosa que permet que hi hagi més contrast, color i detalls que observar. La maqueta fa una amplada de 2'5 metres i ha costat unes 160 hores de feina.

La mona de Pasqua és un dels màxims exponents de la tradició gastronòmica catalana i aquest any ha la pastisseria Escribà n'ha dedicat una al parc d'atraccions de PortAventura World, amb una maqueta a escala de les instal·lacions de Ferrari Land, inaugurat la setmana passada. A banda de la mona de 2,5 metres, també s'ha elaborat una versió de venda al públic, una reproducció amb mig ou i una mona de mides convencionals.

Tal i com ha declarat el mestre pastisser Christian Escribà, "la relació entre Escribà i PortAventura és una relació de treball i projectes ". Així mateix, el mestre pastisser ha explicat que "Catalunya necessita inversions com aquesta, ja que el que fan és millorar l'oferta turística tant internacional com nacional".

Els equips de pastissers que han col·laborat a la reproducció i realització del parc Ferrari Land són diversos. En aquest cas, l'equip que ha elaborat el fondant té una principal atenció ja que les pastes de sucre són les que fan possibles els colors, els contrastos i els detalls, ha remarcat el pastisser. Christian Escribà ha declarat que "la principal dificultat d'aquesta tasca és interpretar a escala sense planell i fer el més fidedigne possible, en aquest cas, el parc Ferrari Land".

Per a l'elaboració de la mona s'han utilitzat 50kg de xocolata, barrejant la xocolata blanca, negra i amb llet i 5 kg de pasta de sucre de diferents colors. La gespa de la maqueta està feta de coco ratllat de color verd, i els edificis són íntegrament fets amb xocolata.

La mona encara no està acabada i al llarg d'aquesta setmana s'hi aniran afegint detalls. L'obra pastissera continuarà exposada a la pastisseria Escribà fins al Dilluns de Pasqua, amb l'objectiu que sigui un atractiu turístic. "Quan PortAventura, Ferrari Land i nosaltres ens posem d'acord, traslladarem la mona al parc" ha conclòs l'Escribà.

A l'exhibició de la mona, a més de Christian Escribà i Patricia Schmidt junt al seu equip de pastissers professionals, també hi ha estat presents Fernando Aldecoa, director general de PortAventura World i Josep Rodríguez, president del Ferrari Club España.