Descobreix per què no s'ha d'estendre la roba dins l'habitació

Moltes persones reconeixen tenir problemes per dormir, cosa que inevitablement afecta el seu rendiment en el dia a dia. Per posar-hi remei sovint intentem posar en pràctica recomanacions saludables com sopar lleuger o fer exercici abans d'anar a dormir.

Però solem passar per alt un factor important que afecta la qualitat del son: les coses que tenim al dormitori. Els aparells electrònics, els matalassos desgastats o la roba del llit bruta són coses que afecten a l'hora de millorar el son.

Però, què passa amb la roba humida?

Estendre la roba dins de casa és més habitual del que pot semblar. No obstant això, aquesta pràctica pot esdevenir un risc per a la salut, especialment quan ho fem a dins del dormitori.

En assecar-se, la humitat que hi havia a la roba s'acumula en l'ambient, facilitant l'aparició de floridura i fongs. Pot ser que no sembli una cosa dramàtica, ja que moltes vegades els senyals d'aquests fongs no es veuen a simple vista, però s'estenen ràpidament.

A més, un augment de la humitat pot suposar un problema per a persones que pateixen asma o que tenen un sistema immunitari feble.