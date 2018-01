Mor als 91 anys el fundador d'IKEA, Ingvar Kamprad

El fundador de la companyia sueca de mobles IKEA, Ingvar Kamprad, ha mort aquest dissabte als 91 anys d'edat, segons ha informat la pròpia empresa en un comunicat.

Kamprad ha mort "en pau" a la seva casa de Smaland, la localitat del sud de Suècia que el va veure néixer el 1926, després d'una curta malaltia i envoltat dels seus éssers estimats.

"Estem profundament entristits per la mort d'Ingvar. Recordarem la seva dedicació i compromís per estar sempre al costat de moltes persones. Per no donar-se mai per vençut, millorar i liderar amb l'exemple", ha declarat Torbjörn Lööf, CEO i president d'Inter IKEA Group.

Kamprad va néixer el 1926 a Smaland i als 17 anys va fundar IKEA amb l'objectiu de "millorar el dia a dia de les persones" i "va treballar fins l'últim moment de la seva vida, sent fidel al seu propi lema que les coses han de deixar-se fetes".

No tenia cap funció operativa a IKEA des del 1988, però "seguia aportant al negoci com a assessor, compartint els seus coneixements i energies amb els seus companys d'IKEA". "Plorem la pèrdua d'Ingvar, fundador i amic. El seu llegat serà admirat durant anys i la seva visió --crear un dia a dia millor per la majoria-- seguirà guiant-nos i inspirant-nos", ha afegit el CEO i president de l'IKEA Group, Jesper Brodin.

"Els amplis coneixements i el compromís d'Ingvar han estat una gran font d'inspiració al llarg del temps. La seva herència sempre estarà amb nosaltres i seguirem buscant constantment millors solucions que ningú hagi pensat", ha afirmat la CEO d'Ikano Group, Lars Thorsén. Ikano Group és un conglomerat de serveis financers i immobiliaris escindit d'IKEA.