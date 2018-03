La revista «Mongolia», condemnada a pagar 40.000 euros a Ortega Cano

"La caixa de resistència que vam aconseguir gràcies al crowdfunding és una xifra totalment insuficient, el que deixa a la revista seriosament amenaçada. Apel·larem per defensar el nostre dret a la llibertat d'expressió", admeten des de la pròpia revista.



La Justícia li ha donat la raó a José Ortega Cano en el procés que va emprendre contra Mongòlia. Al vidu de Rocío Jurado no li va fer gràcia sortir en una portada d'aquesta publicació satírica i va posar l'assumpte en mans de la Justícia. La jutge està d'acord amb ell i condemna "la burla".



"En una sentència dictada el 8 de març de 2018 a procediment ordinari tramitat en els Jutjats de Primera Instància 3 de Alcobendas, s'ha considerat vulnerat per part d'Editorial Mong, SL el dret a l'honor i a la pròpia imatge del torero per la caricatura publicada en ocasió de l'espectacle celebrat a Cartagena el 12 de novembre de 2016, procedint a la condemna de 40.000 euros en concepte d'indemnització, més interessos i les costes del procediment ", comunica la revista al seu web.



"La sentència serà objecte de Recurs d'Apel·lació, per considerar que no hi ha cap vulneració del dret a la pròpia imatge, i que ha de prevaler la llibertat d'expressió que empara la publicació satírica", afegeix l'esmentada pàgina.



En concret, el que creu la jutge és que el cartell no empra la imatge d'Ortega Cano "amb una finalitat de crítica política o social, sinó que la publicació utilitza la imatge per provocar exclusivament la burla sobre la seva persona".



El fet que el lletrat, assevera la titular del Jutjat Número 3 d'Alcobendas, es publiqués després de la seva recent sortida de la presó (per homicidi imprudent, va matar un home amb el qual va topar el seu cotxe) "accentua la burla, humiliació i ofensa a la seva imatge, i al seu poble natal ".



"El futur de Mongòlia queda ara molt amenaçat, però no ens rendirem. Si vols donar-nos suport, la millor forma ara és amb una subscripció a revistamongolia.com. En els propers dies prepararem noves accions amb l'objectiu de salvar la revista ", insisteixen des de la publicació.



"Per un cartell satíric demanen 40.000 euros i per l'homicidi imprudent Ortega Cano va haver de pagar 181.000. És demencial", deia avui a la televisió Darío Adanti, de Mongòlia. Així mateix, veu "demencial" i "tremenda" la multa.







181.700€ pagó Ortega Cano por quitarle la vida a un hombre. 40.000 cobrará de @revistamongolia por esto. Macartismo es poco. pic.twitter.com/kPm9BdTHAW — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 15 de març de 2018