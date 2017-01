MBici organitza un curs teòric i pràctic per saber fer anar el GPS

Com funciona un GPS? Quin ens cal? Com podem seguir un track? I editar-ne? Les respostes a aquestes i moltes altres preguntes les oferirà el curs de GPS de MBici, que s'adreça a tothom qui vulgui iniciar-se en l'ús del GPS, malgrat que no l'hagi fet servir mai.

El curs dura 8 hores en total i s'estructura en 3 blocs amb teoria i pràctica. Es realitzarà a l'aula taller de MBici, al carrer del Bruc 59 de Manresa, el dissabte 28 de gener, de 9 del matí a 1 del migdia i de 4 de la tarda a 8 del vespre. Costa 30 euros. Informació i inscripcions a mbici@mbici.cat.