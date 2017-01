L'equip de govern de Manresa ha emès un comunicat en relació a la protesta d'avui per dos casos de vulnerabilitat habitacional que ha provocat una protesta de la PAHC del Bages. Membres de la plataforma han ocupat l'entrada de l'Ajuntament amb la intenció de passar-hi les hores fins a trobar una solució negociada que no ha tardat en arribar.

El consistori manresà declara que "els dos casos de vulnerabilitat habitacional fan referència a persones ja conegudes i ateses per l'equip de Serveis Socials. En tots dos casos, ja se'ls havia explicat les alternatives en cas que es trobessin sense habitatge, situació que no era l'actual. Les solucions que se'ls van exposar per si arribava aquest moment són les que, dins dels recursos disponibles, l'equip de Serveis Socials pot oferir per aquests casos específics".

No ha estat fins a la reunió d'aquest matí amb la regidoria d'Acció Social que la PAHC Bages, que ha acompanyat els usuaris, ha manifestat que, tant en un cas com en l'altre, avui mateix les persones afectades havien de deixar el pis on viuen i ha sol·licitat per a ells un recurs temporal en una fonda. La proposta feta per la regidoria ha estat desestimada i s'ha optat per l'ocupació del consistori a mode de protesta.

Davant d'això, "atès que calia trobar una solució urgent", l'Ajuntament ha decidit oferir un allotjament temporal d'un mes a aquestes persones, concretament a l'alberg de Manresa. La proposta ha estat acceptada pels usuaris i la PAHC Bages.

La regidoria d'Acció Social ha emplaçat novament la PAHC Bages a reunir-se les vegades que calgui i parlar no només d'aquests casos, sinó de manera més global i aconseguir un diàleg constructiu i profitós pels manresans i manresanes en situació desfavorable.