El recurs perquè no mori el cas Flors Sirera gairebé fa un any que està al TC

Ahir va fer dues dècades de l'assassinat de la infermera i cooperant manresana Flors Sirera a Ruanda i, malgrat tots els entrebancs que han anar sorgint, com l'incomprensible alliberament del general ruandès Karenzi Karake, que havia costat molt detenir i que era un testimoni clau, el Fòrum Internacional per la Veritat i la Justícia a l'Àfrica dels Grans Llacs no abaixa els braços en la seva lluita perquè es faci justícia. L'advocat Jordi Palou va ser ahir al vespre a Manresa per explicar les darreres novetats del cas.

Palou, que va intervenir en el Memorial pels Conflictes Oblidats i a favor de la Justícia, organitzat en els 20 anys de la mort de la Flors, va explicar que el recurs interposat fa gairebé un any al Tribunal Constitucional perquè la causa no quedi arxivada «encara està en procés de tràmit». Recordem que l'Audiència Nacional va anunciar l'arxivament del cas, que la família de la Flors i l'Ajuntament van presentar un recurs i que el Tribunal Suprem va anunciar un sobreseïment parcial, de manera que només es reobriria la causa si els acusats del genocidi en què va morir la manresana es trobessin en territori espanyol. El següent pas ha estat recórrer al TC.

D'altra banda, va informar que, a través de CiU, el Fòrum ha fet una pregunta al Congrés perquè expliqui un fet que va tenir lloc el 2016 i que consideren «greu». Segons van saber per la pàgina oficial del govern de Ruanda, el ministre de Justícia d'aquest país va rebre de mans del cònsol espa-nyol documentació oficial perquè Ruanda pugui obrir un procediment per investigar les morts que hi va haver fa vint anys. L'advocat recorda que hi ha documents que «estan sota secret de sumari», la qual cosa significaria que el govern estatal podria haver «infringit la llei». La pregunta parlamentària l'hauran de contestar el ministre de Justícia o el d'Exteriors.