La iniciativa liderada per sor Lucía incorpora Messi com a padrí per aconseguir més difusió

És el rei en el terreny joc i també ho vol ser en el camp de la solidaritat. El crac blaugrana Leo Messi apadrina el projecte Invulnerables i cedirà la seva imatge per al projecte. «Estem molt agraïts a la predisposició que ha tingut Messi a l'hora d'ajudar-nos. Encara hem de concretar com col·laborarà, però molt aviat hi haurà un missatge seu dient que ens dóna suport. Encara hem d'estudiar si s'enregistrarà un vídeo o quina serà la fórmula que utilitzarà per ajudar-nos», explica sor Lucía Caram. La religiosa ha intentat donar visibilitat el projecte que lidera amb la implicació d'empreses, fundacions i rostres coneguts, però amb Messi sor Lucía espera «que la iniciativa es faci molt més coneguda». També explica que el jugador del Barça s'ha mostrat molt predisposat a apadrinar Invulnerables perquè «se sent molt identificat amb els valors que inspira el projecte».

De moment, Leo Messi cedirà la seva imatge per difondre la tasca de la iniciativa solidària i més endavant es concretaran més col·laboracions. «Jo sóc membre de la Fundació del Futbol Club Barcelona, en la qual Leo Messi també està implicat. Fa mesos vaig comentar al seu pare si podria ajudar-nos i li va agradar la idea. Amb el Messi hem mantingut converses informals sobre la seva col·laboració i s'ha mostrat satisfet de donar-nos un cop de mà», afegeix. «Molts jugadors del Barça tenen actualment fills i estan molt sensibilitzats. Alguns col·laboren amb entitats benèfiques que ajuden als infants a arreu», afirma sor Lucía.