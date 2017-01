Puigdemont defensa el procés en un Conservatori que brilla per a tot el país

«Per voler tirar a terra aquest teatre, doncs el veig molt bé, renovat i molt maco. Felicitats a l'Ajuntament!». Ha estat la resposta irònica que el President de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha adreçat a un dels dotze ciutadans que l'han entrevistat en directe a TV3 des del teatre Conservatori de Manresa, la remodelació del qual ha brillat davant dels centenars de milers d'espectadors que han vist el programa de preguntes al President. El ciutadà en qüestió és un manresà de 28 anys, Joan Gil, que li ha retret que, al seu parer, CiU de Manresa, en el seu moment, «hagués volgut tirar a terra aquest teatre», sense especificar que el que va fer l'aleshores govern municipal va ser impulsar un referèndum popular on va guanyar aclaparadorament el ´no´.

Joan Gil ha fet una de les preguntes més bel·ligerants al President, centrant-la en el tema polític estrella, el procés sobiranista. «Per què hem de confiar en vostès per tirar-lo endavant?», ha preguntat a Puigdemont després de manifestar la seva decepció per com estava anant el procés. Puigdemont ha demanat «no tenir pressa» i ha dit que cal tenir confiança. «Jo em vaig comprometre a fer-ho bé. I a tenir a punt les estructures d'estat en el moment en què aquest país prengui la decisió de moure's com un estat independent», ha afirmat. Puigdemont ha recordat que «encara no han passat els 18 mesos» de la legislatura, però no ha garantit que, un cop transcorregut aquest temps, s´estigui a punt per a la desconnexió amb l'estat.

Els ciutadans han interpel·lat el President des d'un faristol instal·lat al centre de la platea, enmig del públic, acompanyats pel presentador Carles Prats. A dalt, a l'escenari, en dos faristols, hi han hagut Puigdemont i la presentadora Lídia Heredia i, darrere, 30 espectadors més. El públic, format majoritàriament per manresans i molts bagencs, era conscient de la transcendència del moment i va vibrar amb un debat intens, en què els dotze entrevistadors van buscar el cos a cos constant amb Puigdemont.

Dels dotze ciutadans que han preguntat en total, dos han estat de Manresa. A banda de Joan Gil, l'altre ha estat el director de l'escola pública de la Font dels Capellans i excandidat d'ICV a l´alcaldia de Manresa, Lluís Cano, que ha centrat un dels cara a cara més tensos amb el President.

Cano ha retret a Puigdemont que el seu Govern vulgui mantenir l'escola concertada, cosa que, al seu parer, únicament serveix per segregar els alumnes. De les dotze escoles públiques que hi ha a Manresa, ha afirmat, n'hi ha que són considerades de màxima dificultat, perquè tenen alumnes amb dificultats d'aprenentatge, pel seu entorn socioeconòmic. «Sap quantes concertades de Manresa tenen aquest problema? Cap», li ha etzibat.

Puigdemont ha dit desconèixer el cas de Manresa («si de cas, aquí tinc l´alcalde per preguntar-li després») però ha assegurat que el model educatiu català dóna bons resultats. «La concertada ens ajuda a sostenir el model per tal que tots els alumnes d'aquest país tinguin accés al coneixement en igualtat d'oportunitats». Però no ha convençut Cano: «Sap què és, que en una aula de 27 nens de 3 anys, no n'hi hagi cap que parli una llengua llatina? Ni català, ni castellà, ni francès?», ha acabat dient Cano a Puigdemont.