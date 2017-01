El teló de fons de la reforma de la llei de justícia universal

? El sobreseïment del cas Flors Sirera és el resultat de la reforma del PP de la justícia universal que havia generat friccions internacionals amb les autoritats de països que, com Ruanda, consideraven una intromissió inadmissible que la justícia espanyola actués com si tingués jurisdicció sobre fets succeïts en terra ruandesa, com l'assassinat de la infermera el 1997. Els desimputats són acusats de delictes de genocidi que han quedat sense jurisdicció per la reforma de la Llei Orgànica del Poder Judicial, que el Partit Popular va buscar tramitar per la via més urgent –una proposició de Llei Orgànica– i sense consultar organismes com el Consell General del Poder Judicial.