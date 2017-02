Dominiques veuen incompatible que sor Lucía sigui monja contemplativa i tertuliana popular

Arxiu particular

Les monges dominiques de la Federació de la Immaculada, que agrupa els monestirs d'aquest orde d'Espanya, Argentina i Xile, no veuen "compatible la condició de dominica contemplativa" de Sor Lucía Caram "amb la seva activitat en els mitjans de comunicació social".

Sor Lucía Caram, que va ser desautoritzada pel Bisbat de Vic (Osona) per posar en dubte en un programa televisiu que María no va ser verge, va haver de demanar disculpes "si algú es va sentir ofès", encara que va dir que s'havia fet una "lectura fragmentada, ideològica i perversa" de les seves declaracions al programa de Cuatro "Chester in Love" que presenta Risto Mejide.

En un comunicat, les monges dominiques de la Federació de la Immaculada, que inclou el monestir de Manresa (Bages) on resideix Caram, han expressat que "respecten i estimen Sor Lucía Caram com a germana, però no s'identifiquen amb les seves declaracions".

Les monges estimen "que no és compatible la seva condició de dominica contemplativa amb la seva activitat en els mitjans de comunicació social, especialment en aquells en els quals es neguen i ridiculitzen les veritats més sagrades de la nostra fe catòlica".

En una carta que Lucía Caram va fer pública en resposta al comunicat del bisbat de Vic que la desautoritzava, va mostrar la seva preocupació per la "lectura fragmentada, ideològica i perversa, que alguns martells d'heretges, assedegats de venjança i animats per l'odi, han fet omplint de calúmnies, amenaces serioses, fins i tot a la meva vida, en diversos mitjans".



El Bisbat de Vic va desautoritzar la monja per haver afirmat diumenge passat dia 29 en el programa de Cuatro "Chester in love" que "Maria estava enamorada de Josep i que era una parella normal, i el normal és tenir sexe".

"Crec que va quedar clara la meva fidelitat i amor a l'Església i a l'Evangeli", va aclarir després Caram, que va ratificar la seva "comunió amb l'Església i el Poble de Déu, invocant la benedicció de Maria, la mare de Jesús, dona tota de Déu i tota de la humanitat".

La monja contemplativa dominica, que es prodiga en els mitjans de comunicació, la majoria de vegades com a ànima de la Fundació Rosa Oriol d'ajuda als més desafavorits, va defensar que en el programa va parlar del sexe "com una benedicció quan es viu sense egoismes i des del respecte a l'altre".

"Al preguntar-me per la verge Maria vaig manifestar, com ho crec, que Maria segurament estava enamorada de Josep, i crec que ella era una dona plena, com ho demostra la seva presència discreta però contundent en els Evangelis", va argumentar la monja.

"Vaig voler manifestar -ha aclarit- que no m'escandalitzaria si hagués tingut una relació de parella amb Josep el seu marit, i crec que tot això entra dins del misteri, del dipòsit de la fe, i també d'una fe que uns viuen i accepten senzillament i d'altres sense menys senzillesa, amb la fe, també busquem entendre".

"Em fa mal el sofriment de la gent, i sobretot de la gent senzilla. Si algú es va sentir ofès, demano disculpes. I si algú no va entendre les meves paraules, estic disposada a dialogar. Però que res fereixi el respecte, l'amor i la comunió", va concloure.