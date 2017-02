L'arquebisbe de Tànger defensa sor Lucia

L'arquebisbe de Tànger, Santiago Agrelo, ha sortit a defensar sor Lucia Caram, que ha rebut i insults i amenaces de mort per les declaracions que va fer en un programa de televisió vers la virginitat de la Verge Maria. Caram, que actualment està a Argentina, on va néixer el 1966, viu a Manresa, al convent de Santa Clara, des de fa més de vint anys. És l'ànima de la Fundació Rosa Oriol i una persona molt activa als mitjans de comunicació, on no és la primera vegada que les seves declaracions generen reaccions furibundes.

Agrelo, segons recull la publicació Religión Digital, ha manifestat que "una Església ocupada en virginitats mentre els infants es moren d'injustícia [fent referència a la mort d'un infant de sis anys, Samuel, quan intentava arribar a les costes], és una Església fora de lloc, una Església fora de missió, una Església prescindible. La humanitat ni l'espera ni la necessita". Alhora, ha criticat els qui "no saben llegir i donen lliçons de teologia. Ignoren l'evangeli i són els únics que saben què és ser cristià".

Agrelo manifesta que "una entrevista televisiva no és una classe de teologia ni tampoc una lliçó de catecisme". Hi afegeix, també, que "agredir una monja pel que diu en una entrevista en la qual, amb respecte, expressa el que significa per a ella la virginitat de Maria, i fer-ho en nom de la puresa de la fe cristiana, és propi dels senyors de la veritat; pitjor, encara, és un tic dels amos de la consciència aliena, als quals cal demanar permís per dir el que es porta al cor". Al seu entendre, "hi ha quelcom que em diu que en tot aquest afer hi ha un gran error, i és confondre el dogma amb les seves interpretacions culturals, amb les nostres representacions del mateix".