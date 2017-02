A Manresa només s'ha donat llicència per construir 42 habitatges nous en cinc anys

En espera que l'Ajuntament de Manresa tingui processades les dades del 2016, el que es pot dir a hores d'ara és que l'any 2015 va ser igual de desastrós per al sector de la construcció a la ciutat que els quatre anys anteriors.

El 2015, l'Ajuntament va donar llicència per construir 10 habitatges; el 2014, 8; el 2013, 3; el 2012, 15; i el 2011, 6. En total, 42 habitatges en 5 anys.

Amb les dades que ha anat posant sobre la taula l'Ajuntament, queda clar que l'encefalograma pla del sector de la promoció immobiliària a la capital del Bages no presenta símptomes de millora.

Des del pic màxim de la concessió de llicència per a la construcció de 1.953 habitatges el 2006 es va iniciar una davallada continuada.

El 2007 el nombre de llicències per a 934 habitatges va ser un volum no extraordinari, però sí normal per a la situació de bombolla immobiliària. L'any 2008, quan la bombolla va esclatar, ja va tenir una forta davallada fins als 311; el 2009 amb 89 i el 2010 amb 51, van ser anys de transició cap a la irrellevància i la pràctica paràlisi del sector dels 5 anys següents. A més, del 2011 al 2015 no hi ha hagut una tendència a la recuperació encara que sigui a petita escala. Les xifres d'aquests anys mostren pujades i baixades que oscil·len entre els 15 habitatges del 2012 i els 3 dels 2013.

La rehabilitació, al mínim

Mentre la construcció de nous habitatges no remunta seria lògic pensar que la rehabilitació podria compensar aquesta situació amb una revifada, però no és així.

Durant tres anys, del 2015 al 2013, les llicències per reforma i rehabilitació s'ha mantingut en el nombre mínim de 13 habitatges i van a la baixa des del 2006, quan en van ser 61. Afegint obres majors, obra nova i ampliació, el pressupost total va ser de 7,9 milions d'euros el 2015, una xifra situada a anys llum dels 142 milions d'euros registrada l'any 2006 i que dóna idea de l'impacte econòmic de la crisi en aquest sector.