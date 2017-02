L'Ajuntament envia les dades del padró a la ciutadania perquè les actualitzi si cal

L´Ajuntament de Manresa ha engegat una acció per comunicar a la ciutadania les dades de què disposa el padró municipal i per demanar-los que les actualitzin, si és el cas.

Regió7 ja va informar sobre aquesta operació per part de l'Ajuntament, que va avançar el PSC, el qual va fer una crida a la ciutadania a col·laborar en l'actualització del padró.

La legislació preveu que la ciutadania ha de conèixer, almenys un cop cada cinc anys, les seves dades del padró per tal de fer els eventuals canvis. Per aquest motiu, des de fa unes setmanes s´estan fent arribar a 19.867 domicilis de la ciutat requeriments a unitats familiars que en els darrers cinc anys no han notificat cap canvi. Aquest procediment, que és habitual, serveix per mantenir i actualitzar el padró, eina indispensable de control del nombre d´habitants de la ciutat. L´any 2006 va ser el primer cop que es va dur a terme aquest mecanisme (abans es feia en visites porta a porta), i es va fent anualment en el moment en què es compleixen cinc anys sense comunicar cap canvi. Com que les notificacions s´envien cada cinc anys, el 2011 i ara el 2016 (les notificacions es van començar a enviar a final d´any) han estat anys d´enviaments massius.

Com modificar les dades?

La notificació que l´Ajuntament envia consta d´aquestes dades:

Nom i cognoms de tots els membres de la unitat familiar

DNI

Data de naixement

Lloc de naixement

Sexe

Nacionalitat

Titulació d´estudis

Telèfon i correu electrònic (opcionalment)

Si les dades que envia són correctes, no cal retornar cap document. Si, pel contrari, no són correctes, es poden corregir mitjançant les següents opcions:

-Web municipal: a través d´aquest web es poden actualitzar les dades. És el més recomanable, ja que és ràpid, àgil i es pot fer sense necessitat d´acostar-se fins a les dependències municipals.

-Correu electrònic: adreçant els canvis a l´adreça població@ajmanresa.cat.

-Presencialment: a l´Oficina d´Atenció Ciutadana (OAC) de l´Ajuntament (Plaça Major 1, de dilluns a dijous, de 8:30h a 18h i divendres de 8:30h a 15h)

-Correu ordinari: es poden notificar els canvis a la mateixa adreça esmentada anteriorment.

-Fax: en aquest cas, enviar-ho al número 93 878 23 03

Sigui quin sigui el mitjà que s´empri, cal que s´acompanyi el full actualitzat amb el justificant de la dada o dades que es vulguin corregir (excepte si es tracta del nivell d´estudis o de correcció de dades voluntàries com el telèfon i el correu electrònic, en què serà suficient la presentació del full actualitzat).