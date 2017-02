Quatre-cents pisos en blocs de set i vuit plantes

? A la part de dalt de la Fàbrica Nova, al sector més proper a Francesc Macià, hi ha la majoria de l'espai reservat per a la construcció d'habitatges. En el conjunt del sector la previsió era fer-hi 400 pisos, el 20% dels quals de protecció oficial. El 2014, el Banc Sabadell va entrar en l'operació després de tancar una dació en pagament per terrenys que eren propietat de l'empresa Cots i Claret i que van passar a la cartera immobiliària de Solvia, filial de l'entitat financera especialitzada en aquesta activitat.