Processó de Setmana Santa a Manresa: horari i recorregut

Manresa viurà aquest divendres 14 d'abril la 18a edició de la Processó del Divendres Sant en què, com dicta la tradició cristiana, els confrares sortiran pels carrers amb les seves germandats acompanyant el pas d'un Crist o d'una Mare de Déu per recrear la Passió de Jesucrist. Aquest 2017, la processó de Manresa recuperarà la Venerable Congregació de la Verge dels Dolors, que fa un parell d'anys que no hi participava. Per contra, no hi serà el Pas de la Congregació de la Mare de Déu de la Bona Mort, si bé sí que hi participarà la confraria. L'horari d'inici i el recorregut seran els mateixos de la processó de l'anu passat.

Hora d'inici de la processó



A 2/4 de 9 del vespre arrencarà la Processó del Divendres Sant de Manresa, amb inici i final a la Baixada de la Seu. L'encapçalaran els Armats de Manresa, seguits pel pas vivent del Crist Captiu del Grup Escènic Nostra Llar del Poble Nou; la confraria del Natzarè, la Unió Musical del Bages, l'Associació Reparadora Pius IX, la confraria de la Bona Mort, la confraria de la Verge dels Dolors, la confraria de la Puríssima Sang del Nostre Senyor Jesucrist (pas del Sant Sepulcre), el seguici d'autoritats i la Germandat de Nostra Senyora de l'Esperança Macarena, pas que els portants carreguen a pes -igual que el de l'Associació Reparadora Pius IX- i que és un dels grups participants més esperats per la gent que acudeix a la Processó del Divendres Sant.

El recorregut



L'itinerari de la Processó de Manresa serà el següent:

Baixada de la Seu, on hi haurà la Dansa de la Bona Mort i l'Esperança Macarena cantarà una saeta ;

i l'Esperança Macarena cantarà una ; Carrer de Vallfonollosa,

Placeta d'en Creus,

Plaça de la Reforma,

Carrer d'Alfons XII,

Plana de l'Om,

Carrer del Born,

Plaça de Sant Domènec, on els Armats oferiran unes evolucions;

Passeig de Pere III,

Plaça de Crist Rei, amb nova actuació dels Armats i de la Dansa de la Bona Mort i saeta de l'Esperança Macarena.

I, de tornada:

Carrer d'Àngel Guimerà,

Plaça de Sant Domènec,

Carrer del Born,

Plana de l'Om,

Carrer d'Alfons XII, ç

Plaça de la Reforma,

Placeta d'en Creus,

Vallfonollosa

Baixada de la Seu, on hi tornarà a haver saeta de l'Esperança Macarena.



L'objectiu dels organitzadors, una coordinadora integrada per membres de diferents congregacions que ha rellevat els Armats, que se n'han fet càrrec les tres darreres edicions, és que la processó vagi el més unida possible.

