Els amos dels Polvorers ignoren l'ordre d'aturar la degradació de l'antiga fàbrica

La Fundació Ibn Battuta, nova propietària de l'antiga fàbrica dels Polvorers (situada a la carretera vella de Barcelona) ha incomplert el termini fixat per l'Ajuntament de Manresa perquè portés a terme les obres mínimes necessàries per aturar l'espiral de degradació en la qual es troba immers aquest patrimoni protegit.

Segons ha informat l'equip de govern de CDC i ERC a preguntes de Regió7, la Fundació Ibn Battuta «no han demanat cap ajornament ni ha fet cap tràmit» per evitar ser multada per aquest incompliment. Cal dir que la multa podria ser d'entre 300 i 1.500 euros, una quantitat molt inferior a la que suposaria executar les obres que reclama l'Ajuntament.

La Fundació Ibn Battuta no és només que no hagi fet les obres de consolidació exigides per l'Ajuntament, sinó que, segons ha reconegut l'equip de govern, «no han presentat cap projecte d'intervenció».

Un cop superat el termini marcat per l'expedient obert per l'Ajuntament, el 5 d'abril, per portar a terme tot un seguit de mesures preventives, se seguirà el procediment legalment previst, que consta de tres parts: inspecció tècnica per constatar que no s'han fet les obres, tramitar l'expedient de multa coercitiva i, en cas de persistir en l'incompliment, s'haurà de procedir a l'execució subsidiària de les obres ordenades. Això vol dir que les executaria l'Ajuntament i després passaria la factura a la Fundació.

El complex fabril, construït el segle XIX, és catalogat com a bé local d'interès cultural, i l'Ajuntament ja havia requerit als anteriors propietaris, la família Palou i Godall, que hi portessin a terme obres per conservar la fesomia que tenia abans que entrés en l'estat de degradació actual. La reclamació mai no va tenir resposta. De fet, Ramon Palou, membre de la família que en tenia la propietat, és vicepresident de la fundació que l'any passat va assumir la propietat de l'edifici.

Des de l'Ajuntament «s'ha anat parlant amb ells, i se'ls ha demanat reiteradament que comencin a fer les actuacions que es demanaven per garantir la seguretat de la finca, però de moment no ho han fet».

Aquesta situació contrasta amb el punt de vista expressat fa poques setmanes pel regidor de Planejament i Projectes Urbans, Marc Aloy, que assegurava que, de moment, els responsables de la fundació es mostraven predisposats a recuperar l'antiga fàbrica. «Parlem sistemàticament amb els nous propietaris i ens mereixen la nostra confiança» (vegeu diari del 6 de març).

Ibn Battuta es va comprometre que, a final del 2016, concretarien l'ús exacte de l'equipament en el qual pensaven instal·lar un centre per difondre la cultura marroquina. Però encara no hi ha cap document sobre la taula.

També van anunciar la construcció de dos habitatges perquè hi visquessin vigilants.