Els responsables de la processó volen promocionar-la més l'any que ve

La processó del Divendres Sant a Manresa té un alt poder de convocatòria, però els organitzadors els agradaria veure més afluència de públic als carrers de la ciutat en el moment de la tornada. Per aquest motiu, de cara l'any que ve, volen promocionar-la en l'àmbit de Catalunya, i destacar-ne els elements més distintius, per intentar convertir aquesta tradició manresana de Setmana Santa en la gran processó de les comarques centrals.



La Verge de la Macarena va tornar a la basílica de la Seu a la mitjanit, més de tres hores després de que n'hagués sortit. «En la primera meitat del recorregut, i sobretot a la Baixada de la Seu, hi ha moltes persones que acompanyen el seguici, però en la tornada ens agradaria que hi hagués més gent als carrers seguint els passos», explica el president de la Comissió Organitzadora de la Processó de Divendres Sant de la Ciutat Manresa, José Ignacio Muñoz.



Per al responsable del grup organitzador, la clau per omplir més els carrers en tot el recorregut és que vagi més gent de fora de la ciutat, i del Bages, a veure la processó. «Hauríem de tenir gent del Berguedà, el Moianès, el Solsonès...», explica. De fet, Muñoz creu que la difusió hauria d'anar més enllà de la regió central i arribar a tot Catalunya. La comissió encara no s'ha plantejat la promoció per als propers anys.



Per al president de la comissió, la singularitat de la processó de Manresa pot atraure més fidels d'altres comarques. «Tenim un pas que és teatralitzat, que és el de la Verge de la Bona Mort, per exemple. Tenim nou confraries i això fa que sigui molt diversa», destaca Muñoz.





Sense unitat a la tornada



En la tornada, quan el pas de la Macarena era al carrer Guimerà, la resta de confraries van avançar a un ritme més ràpid i va ser el moment en què es va trencar la unitat del seguici. «La Macarena va complir els horaris establerts. La resta de passos van anar més ràpid del previst», afirma.



Els organitzadors fan una valoració positiva fins al punt que el president de la comissió assegura que es tracta «d'una de les millors edicions dels darrers 18 anys». Tot i els problemes en la tornada, aquest any s'ha resolt més bé que en anteriors edicions els problemes per mantenir un seguici compacte. En el primer tram de la processó, l'únic moment en què hi va haver una distància considerable va ser quan la Verge de la Macarena va enfilar el carrer Vallfonollosa, ja que en aquell moment la confraria més propera, la del Sant Sepulcre, ja era a Alfons XII.