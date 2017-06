Més de 900 nens de Manresa rebran ajuts per cobrir les seves necessitats alimentàries

Més de 900 infants de Manresa rebran suport aquest estiu per cobrir les seves necessitats alimentàries i de lleure. L´Ajuntament de Manresa, a través de Serveis Socials, i entitats socials com Creu Roja, el programa Invulnerables i l´Associació de Veïns de les Escodines s´han coordinat per arribar al màxim possible de joves i adolescents en situació de risc.

La iniciativa té l´objectiu d´omplir el buit d´atenció social a l´estiu, quan les escoles tanquen i els infants es queden sense poder menjar als centres escolars. Segons la regidora d´Acció Social de l´Ajuntament de Manresa, Àngels Santolària, es tracta d´infants a qui s´ha de prestar una especial atenció a causa de les condicions econòmiques i socials de les seves famílies. Amb les accions que es duran a terme se´ls hi garanteix l´àpat i també activitats de lleure a les quals no podrien accedir.

Durant el juliol i l´agost l´Ajuntament ampliarà els tres centres oberts que funcionen tot l´any. Obrirà de 2/4 de 9 a 2/4 de 3 de la tarda. N´ hi ha 3 que atendran 60 infants. Són els centres oberts de La Font, el Sergi Aguilera del carrer Bernat Oller o La Xalesta de la Balconada. Aquests casals estan pensats com una continuació dels centres oberts municipals que ja funcionen tot l´any. A aquests cal sumar-hi el Casal-Ot de Creu Roja, amb una vintena més.

Amb el suport de l´Ajuntament, Creu Roja repartirà targetes perquè les famílies amb infants que tenen beca-menjador puguin comprar aliments durant l´estiu. Es tracta d´una iniciativa que es va posar en marxa per primera vegada l´any passat i que va funcionar bé, ha explicat el president de Creu Roja a Manresa, Miquel Riera. L´experiència es repeteix amb més recursos i és previst que se´n puguin beneficiar 652 infants.

Invulnerables atendrà el juliol 130 nens i nenes als seus campus i casals d´estiu, i l´Associació de Veïns de les Escodines durà a terme per tercer any consecutiu els tallers de lleure i cultura per a una quarantena d´infants a qui també se´ls hi garanteix un berenar complet. En aquest cas es farà a l´agost i les primeres setmanes de setembre.

«Intentem que si una família rep un d´aquests recursos que no en rebi cap altre i no hi hagi duplicitats per arribar al màxim d´infants possibles», ha assegurat Santolària. Per això s´ha fet un esforç més gran de coordinació entre les entitats implicades en aquests projectes.

Per dur a terme aquestes activitats s´hi destinaran poc més de 100.000 euros.