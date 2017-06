Manresa se suma a la Setmana de l'Energia amb activitats de sensibilització

L´Ajuntament de Manresa s'ha afegit a la commemoració de la Setmana de l'Energia 2017 amb dues activitats orientades a la sensibilització social sobre l'estalvi i l'eficiència energètica. Manresa és un dels 123 ajuntaments i entitats locals de Catalunya que participen en aquesta campanya que coincideix ambla Setmana Europea de l´Energia Sostenible, que se celebra del 19 al 25 de juny .

Per una banda, dies enrere, l´alumnat d´entre 3 i 8 anys de l´escola Serra i Hunter va acollir el taller "Els guardawatts", una activitat, en format joc, que plantejava una situació en la qual una família havia marxat de casa seva i hi havia una sèrie d'aparells que estan encesos. Els nens que hi van participar van ajudar a trobar quins aparells de la casa estaven connectats i els havien d'apagar. Amb aquestes accions s'aconseguia estalvi d'energia.

Un altre de les activitats és l´exposició "Treballem per l´energia sostenible: El Pacte d´alcaldes" de la Diputació de Barcelona que es pot veure fins al 19 de juny al vestíbul de l´Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa. El seu objectiu és crear consciència sobre l´eficiència energètica i les energies renovables i difondre les millors pràctiques.

La Setmana de l´Energia és una bona ocasió per sensibilitzar que el canvi climàtic ha esdevingut un dels reptes mediambientals més importants d'avui en dia. L'ús intensiu dels recursos, en especial de l'energia, n'és la causa principal.La Unió Europea pren la lluita contra el canvi climàtic com un dels eixos bàsics de la seva política mediambiental.

En aquest context, el Pacte d'Alcaldes i Alcaldesses és una iniciativa europea que neix com a instrument clau per implicar els governs locals en la lluita contra el canvi climàtic. És un compromís voluntari pel qual els municipis -entre els quals hi ha Manresa- assumeixen l'objectiu de reduir les seves emissions més d'un 40% l'any 2030.