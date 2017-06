El diputat Xuclà diu que hauria votat com el CDC de Manresa per les plaques de Pujol

En una roda de premsa celebrada aquest dilluns per valorar l'actualitat política, el diputat al Congrés del PDeCAT Jordi Xuclà va valorar la decisió de l'Ajuntament de treure les plaques d'equipaments municipals inaugurats per Jordi Pujol. Decisió que va fer possible l'abstenció de CDC (ara PDeCAT).

Xuclà va demanar que se separi l'obra fruit dels 23 anys de govern de Pujol, que «valorem molt positivament», de les seves conductes privades. Va remarcar que havia estat «una votació concreta d'un ajuntament concret» que «no es pot elevar a categoria». Va dir que el partit no té «cap posició determinada» sobre aquest tema en concret i va afegir que «el sentit del vot del grup municipal de Manresa també és el meu posicionament, a títol individual».