Vuitanta infants dels centres oberts, Casal-Ot i Ludugurus fan un acte pels refugiats

A les 6 de la tarda, sota un sol de justícia que ha restat una mica d'energia als seus protagonistes, ha començat a la plaça de Sant Domènec de Manresa un dels actes centrals del programa organitzat a Manresa en motiu del Dia Internacional de les Persones Refugiades, que s'ha escaigut avui dimarts.



Una vuitantena d'infants de la ludoteca Ludugurus, el Casal-Ot i dels centres oberts Xalesta, Sergi Aguilera i La Font, han compartit una hora de cançons i de jocs ajudats pels artistes manresans Oriol Barri i Paqui Borjas. Al final, han llegit missatges d'acollida als refugiats mentre posaven en un mar simbòlic elements que han fet en els seus respectius centres, des de peixos a vaixells. La trobada, a la qual han assistit les regidores de l'Ajuntament Àngels Santolària i Cristina Cruz, ha portat per nom "L'acollida amb ulls dels infants".



Unes dades dramàtiques



Xerrada de dos historiadors

Només de Síria han hagut de desplaçar-se més de la meitat de la població.estan fora del seu país i més de set milions són desplaçats interns. Mentre, les quotes d´ acollida simbòliques que va pactar la UE, segueixen sense complir-se. N´és exemple el cas de l´estat espanyol: si bé, es va comprometre a acollir 17.000 persones, actualment només han arribat un 7,5% d´aquestes.



Demà, el Centre Cultural el Casino acollirà, a 2/4 de 8 del vespre, la xerrada "Guerra civil, ahir, Síria avui. Experiències d'Acollida a Elna i Manresa", també dins dels actes de la campanya del Dia Internacional de les Persones Refugiades "Repetim la història?", organitzada conjuntament per les regidories de Cooperació, Cultura i Dona de l´Ajuntame nt de Manresa.

La xerrada anirà a càrrec de la historiadora Assumpta Montellà, que recordarà el fet històric de l'exili republicà de l'any 1939, durant el qual 476.000 persones van fugir cap a França. Moltes d'aquelles persones van ser tancades en el camp de concentració de la platja d'Argelers en condicions extremes. Van passar set, gana, fred... La xifra de mortalitat infantil era esgarrifosa. Però, una dona va saber reaccionar i en un casalot abandonat situat a la població d'Elna va organitzar una maternitat. Gràcies a ella, Elisabeth Eidenbenz, es van salvar 597 nadons, la majoria espanyols, d'una mort segura.

Al seu torn, l'historiador Josep Alert en col·laboració amb l'Associació Memòria i Història de Manresa, explicarà com es van acollir als refugiats republicans a Manresa en el seu camí cap a França.

La xerrada farà també un paral·lelisme entre aquests dramàtics fets de la nostra història i els actuals exilis, en què milers de persones estan patint actualment el mateix drama, el mateix dolor d'haver de marxar de casa, de perdre-ho tot... per fugir de la guerra a Síria i d´altres països en conflicte.

La xerrada es completarà amb una visita guiada per Assumpta Montellá a la maternitat d'Elna, on es visitarà també la tomba d'Antonia Machado a Cotlliure i les platges d'Argelers. La sortida serà el diumenge 9 de juliol. Per inscripcions i informació cal trucar al SIAD al 93 875 23 10 o escriure a siad@ajmanresa.cat.