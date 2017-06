Comerciants del Guimerà es rebel·len contra el fum i el soroll dels busos urbans

Una desena de comerciants del carrer de Guimerà han expressat públicament el seu malestar per les molèsties que segons diuen causen els autobusos a la parada del primer tram del carrer, una de les principals de la ciutat. Hi convergeixen tres línies del bus urbà: la de la Balconada, la de la Parada i la de la Mion. Es rebel·len contra el soroll, el fum i les vibracions que generen els vehicles, i es queixen que molts no paren mentre esperen la seva hora de sortida. Cinc anys enrere ja es van exclamar per motius similars (vegeu Regió7 del 4 d'agost del 2012).

Els botiguers tenen «fitxats» els tres vehicles que generen més molèsties. Es tracta del 50, el 51 i el 52. Són dels més vells de la flota, que contrasten amb els dos vehicles híbrids que van començar a circular a final del 2015.

La situació s'agreuja a l'estiu, expliquen els comerciants. Per tenir a punt l'aire condicionat i pressió suficient, els vehicles han d'engegar entre 3 i 5 minuts abans de continuar la seva ruta, segons expliquen. Això si és que paren, es queixen els botiguers. Hi ha conductors que ho fan i n'hi ha que no, afirmen.

«El Guimerà, el principal carrer comercial de la ciutat, no ha de tenir una parada d'autobusos. És estret i ja hi ha zona de càrrega i descàrrega», comenta Helena Pina, de Llenceria Peiró, Juntament amb Txus Moreno, de General Òptica, i Toñi Marín, d'Òptica Universitària, creuen que la parada s'hauria de traslladar cap al sector de la plaça de Sant Domènec. És una demanda que ja fa anys van fer arribar a l'Ajuntament, recorden, però que no es va atendre. A Sant Domènec hi ha parades de la línia 4, Font-Vall-daura, i 5, Sant Pau-Viladordis.

Les queixes no es limiten al soroll que fan els vehicles, que «a vegades és insuportable», diu Mònica Guerra, de Sunglass Hut. També protesten per les vibracions i la contaminació que generen. «Ja és una qüestió de salut», afirmen. Els comerciants més pròxims a les parades es mostren disposats a dur a terme proves de qualitat de l'aire a la zona per comprovar si s'emeten més partícules contaminants de les permeses.



Polsim negre

També comenten que les botigues se'ls omplen d'una mena de polsim negre. Pina explica que no pot posar roba blanca al costat de la porta de la seva botiga de llenceria perquè queda empolsinada i s'embruta.

No creuen que els autobusos els aportin més gent a les botigues. «No ho tinc clar», afirma Guerra. Pensa que al centre de la ciutat hi ha d'haver busos i taxis per oferir un servei a la ciutadania, però en un lloc que sigui més ampli que no pas el primer tram del Guimerà, el que va del carrer de Sant Joan Baptista de La Salle a la Muralla de Sant Domènec.