La visita dels delegats de les Bases a Sant Benet ja ha atret unes seixanta persones

L'any 1892, el matí del dissabte 26 de març, els delegats de la primera Assemblea de la Unió Catalanista, que es celebrava a Manresa i que, l'endemà, va aprovar les Bases per a una Constitució Regional Catalana, les conegudes com Bases de Manresa, van fer una excursió a Sant Benet de Bages en carruatges. Aleshores, a Sant Benet només es conservaven en bon estat l'església, on encara s'hi celebraven oficis religiosos, els retaules i l'hostatgeria.

Aquest divendres, 14 de juliol, dins els actes de commemoració dels 125 anys de les Bases de Manresa, es farà una caminada popular des de Manresa fins a Sant Benet que reproduirà la caminada de fa 125 anys. La sortida serà a les 7 de la tarda, del carrer d'Agustí Coll, 14, a Els Trullols (en concret, al costat del Viena), i l'arribada, al Monestir de Sant Benet (Sant Fruitós de Bages), on es podrà fer una visita gratuïta al monestir. La tornada a Manresa es farà en bus a partir de 2/4 de 10 del vespre, fins al punt de sortida. Fins aquest dimarts al matí s'hi han apuntat una seixatena de persones, segons informació facilitada pels organitzadors.

Es tracta d'un recorregut de 9 quilòmetres amb molt poc desnivell i apte per a totes les edats. El preu de l'entrada anticipada serà de 3 euros i de 5 euros el mateix dia, des del punt de sortida, a partir de 2/4 de 7 de la tarda. El preu inclou assegurança, avituallaments, bus de tornada a Manresa i un obsequi.

Les inscripcions es poden fer presencials a l'Oficina de Turisme de Manresa (Plaça Major,10; horaris: de dimarts a dissabte de 10 a 14 h i de 17 a 19 h, i dilluns, diumenges i festius de 10 a 14 h), al Museu de la Tècnica de Manresa (Cra. Santpedor, 55; horaris: de dimarts a diumenge de 10 a 14 h) i a Infosèquia (Parc de l´Agulla; horaris: dimarts a divendres de 18 a 21 h i caps de setmana de 10 a 14 i de 18 a 21 h). També es poden fer per Internet a www.manresaturisme.cat i a la web del Centre d'Estudis del Bages, que ha penjat el track de la caminada a Wikiloc https://www.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=18457096