L'Ajuntament de Manresa "no es rendirà" fins portar els assassins de Flors Sirera davant la justícia

El cas judicial de pel·lícula per portar davant la justícia culpables del genocidi de l'Àfrica dels Grans Llacs i de l'assassinat de testimonis incòmodes com la infermera manresana Flors Sirera ha reviscolat. La regidora d'Acció Social i Cooperació, Àngels Santolària, ha declarat que l'Ajuntament de Manresa "no es rendirà fins que es faci justícia".

Ho ha fet en la compareixença de premsa que ha dut a terme acompanyada de Jordi Palou Loverdos, l'advocat que representa les famílies de les víctimes espanyoles i l'Ajuntament en la querella, des de la seva obertura, el 2008.

Malgrat les dificultats que va representar la reforma de la llei de justícia universal per aclarir el cas dels assassinats de diversos cooperants a Ruanda, entre els quals la manresana Flors Sirera, la tasca duta a terme els darrers anys comença a donar fruits, com ara la recent reobertura de la querella a l'Audiència Nacional i la possible extradició d'un dels acusats, actualment a Sud-àfrica.

En la compareixença de premsa l'advocat Jordi Palou ha explicat la situació del procés i ha exposat quins són els passos a seguir a partir d'ara.

L'Audiència Nacional ha reobert la causa de justícia universal que investigava la mort violenta de 9 espanyols a Rwanda i la República Democràtica del Congo, entre ells de dues víctimes catalanes, Flors Sirera i Joaquim Vallmajó.

El 2008, el jutge de l'Audiència Nacional Fernando Andreu va processar la cúpula polític i militar de Rwanda i va dictar 40 ordres d'arrest internacional per cims de genocidi, crims de guerra, crims contra la humanitat, terrorisme i pertinença a organització terrorista contra 40 alts comandaments de l'Exèrcit Patriòtic Ruandès/Front Patriòtic Ruandès.



Reforma de la justícia universal

La reforma realitzada pel PP de la llei de justícia universal va deixar el procediment judicial gairebé en punt mort. Després que el Tribunal Suprem de Sud-àfrica revoqués l'asil al general Kayumba Nyamwasa, considerat responsable directe de la mort de la infermera manresana, Jordi Palou va demanar que es reobrís el cas i es remetés al Jutjat Central d'Instrucció número 4 de l'Audiència Nacional, d'acord amb el principi de personalitat passiva pel delicte de terrorisme i delictes connexos.

Ara, la decisió de tres jutges de la secció tercera de la sala penal de l'Audiència Nacional ha tingut en consideració la petició dels representants legals de la família de la infermera manresana assassinada a Ruanda, Flors Sirera, i s'ha reobert el procés judicial, arxivat per les noves directrius de la justícia universal.